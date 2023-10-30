شويغو يتهم الغرب بمحاولة مد نطاق حرب أوكرانيا لآسيا والمحيط الهادي

وفي حديثه خلال"منتدى شيانغشان"، وهو أكبر حدث للدبلوماسية العسكرية في الصين، قال شويغو إن حلف شمال الأطلسي يغطي على حشد القوات في منطقة آسيا والمحيط الهادي من خلال"التفاخر بالرغبة في الحوار"، حسب ما ذكرت وكالة"تاس" الروسية للأنباء.وقال شويغو إن دول الحلف تروج لسباق تسلح في المنطقة، وتزيد من وجودها العسكري، وتزيد من وتيرة وحجم التدريبات العسكرية هناك.

وأضاف أن القوات الأميركية ستستخدم تبادل المعلومات مع طوكيو وسول بشأن إطلاق الصواريخ لردع روسيا والصين. وفي الوقت نفسه، قال إن تحرك روسيا لإلغاء تصديقها على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية لا يعني نهاية الاتفاقية، مضيفا أن روسيا لم تخفض عتبة استخدام الأسلحة النووية.وأشار إلى أن موسكو مستعدة لإجراء محادثات تسوية ما بعد الحرب للأزمة الأوكرانية بشأن مزيد من"التعايش" مع الغرب، لكن الدول الغربية بحاجة إلى التوقف عن السعي إلى إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا.

وقال شويغو إن الظروف غير مهيأة بعد لإجراء مثل هذه المحادثات، مضيفا أنه"من المهم أيضا ضمان علاقات متساوية بين جميع القوى النووية والأعضاء الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذين يتحملون مسؤولية خاصة في الحفاظ على السلام والاستقرار العالميين". headtopics.com

كما أعلن شويغو أن القوات الأوكرانية خسرت أكثر من 90 ألف جندي بين قتيل وجريح خلال الهجوم المضاد الذي بدأ هذا الصيف، دون تحقيق نجاحات كبيرة في ساحة المعركة. وقال شويغو:"فقط منذ 4 يونيو، أي منذ بداية الهجوم المضاد الأوكراني، الذي حظي بتغطية إعلامية واسعة النطاق وتمت رعايته بسخاء من قبل الغرب، خسرت كييف أكثر من 90 ألف جندي بين قتيل وجريح، ونحو 600 دبابة وما يقرب من 1900 مركبة مدرعة من مختلف الفئات"، مشيراً إلى أن أوكرانيا فشلت في تحقيق أي نجاحات كبيرة من الناحية التكتيكية بساحة المعركة.

وأضاف شويغو أن القوات المسلحة الروسية"ستواصل تنفيذ المهام الموكلة إليها بشكل ممنهج وضمان سلامة المدنيين". كما أكد الوزير أن روسيا ما زالت مستعدة لبحث تسوية الأزمة الأوكرانية بعد انتهاء النزاع، وأوضح:"في حال تهيئة الظروف اللازمة، نظل مستعدين لإجراء مناقشات سياسية على أساس واقعي سواء حول تسوية الأزمة الأوكرانية بعد انتهاء النزاع، أو بشأن معايير مواصلة التعايش مع الغرب ككل".صفارات الإنذار تدوي في سديروت وحيفا.. غارة إسرائيلية قرب مقر لوكالة الأونروا في مدينة غزة وقصف مدفعي تجاه مخيم النصيرات وسط القطاعمتحدثة عسكرية إسرائيلية: هاجمنا نحو 600 هدف لحماس في غزة خلال 24 ساعة.. headtopics.com

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: AlArabiya »

شويغو: واشنطن تعكف على تقويض أسس الأمن الدولي وتستخدم أوكرانيا في مواجهة روسياأكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن الغرب يستخدم أوكرانيا أداة في محاولة منه لإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا، بعد أن اتخذت موسكو إجراءات منعت توسع 'الناتو' شرقا. اقرأ أكثر ⮕

أردوغان: الغرب أكبر مسؤول عن المذبحة في غزةالرئيس التركي قال إن الساسة والإعلام في الغرب مستنفرون لشرعنة المجازر بحق الأطفال والنساء والأبرياء في غزة، وإسرائيل ترتكب بشكل واضح جرائم حرب - Anadolu Ajansı اقرأ أكثر ⮕

صحفي أمريكي: أوهام استثنائية الولايات المتحدة أدّت إلى فشل الهجوم الأوكراني المضاداعتبر الصحفي الأمريكي ديني خايفون أن أوكرانيا كانت تؤمن بأوهام الغرب باستثنائية الولايات المتحدة و'الناتو'، وهذا ما قادها إلى فشل هجومها المضاد. اقرأ أكثر ⮕

إردوغان: الغرب هو «المذنب الرئيسي» في مجازر غزةوصف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان السبت الغرب بأنه «المذنب الرئيسي في مجازر غزة». اقرأ أكثر ⮕

مصر لتجاوز «حادثي سيناء»... تحذيرات للخارج وطمأنة للداخلحذّر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من اتساع نطاق الصراع في المنطقة، قائلاً «إذا اتسع نطاق الصراع فستكون المنطقة عبارة عن (قنبلة موقوتة)». اقرأ أكثر ⮕

شويغو: خسائر القوات الأوكرانية في هجومها المضاد تجاوزت 90 ألف فرد بين قتيل وجريحأعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن خسائر القوات الأوكرانية خلال هجومها المضاد تجاوز 90 ألف فرد بين قتيل وجريح، دون تحقيق نجاحات على الأرض. اقرأ أكثر ⮕