زعيم عشائري يهاجم أبو ظبي ويحذرها من 'التمادي في مخططاتها' شرق اليمن

شن زعيم عشائري الأحد، هجوما شرسا، ضد دولة الإمارات، محملا الدولة الخليجية كافة التجاوزات والأوضاع المتدهورة في محافظة حضرموت، كبرى المحافظات، عقب اجتماع استثنائي عقده الأحد بمدينة المكلا، عاصمة المحافظة،:"ندين بأشد العبارات ما تعرض له مجموعة من جنود النخبة الحضرمية (قوات جزء منها نظامية تدعمها السعودية والإمارات) أمام بوابة معسكر الربوة بمنطقة خلف في مدينة المكلا، من اعتداء وحشي يخالف كل الاعتبارات الإنسانية والقانونية".

وقال بيان صادر عن أفراد الكتيبة إنهم ذهبوا إلى أمام بوابة معسكر"ربوة خلف" (30 أغسطس/ أب 2023) للمطالبة بصرف مرتباتهم المتوقفة منذ سنتين، غير أنهم تفاجؤوا بهجوم شنته قوة كبيرة وأطقم مسلحة وتم الاعتداء عليهم بالعصي وأعقاب البنادق والدهس بالسيارات دون سابق إنذار.

ومطلع أكتوبر/ تشرين أول الحالي، نفذت قوات عسكرية وأمنية حملة باسم"ميزان العدل" ضد من وصفتهم"مطلوبين أمنيين" إلا أن الحملة شابتها انتهاكات واقتحامات للمنازل دون سابق إنذار، الأمر الذي أثار ردود غاضبة على هذه الإجراءات التي اعتبرت"غير قانونية"، وفق يمنيينوحمل الحلف العشائري دولة الإمارات"كامل المسؤولية في كافة التجاوزات الحاصلة في حضرموت وبحق أهلها". headtopics.com

وحذر حلف قبائل حضرموت بزعامة بن حبريش، الذي يشغل أيضا، وكيل أول المحافظة النفطية، الدولة الخليجية من التمادي في كل ذلك، كونه ينذر بكوارث وصراعات داخل حضرموت نحن حريصون على تجنبها". كما طالبها أيضا، بـ"اعتماد مستحقات 20 ألفا من أبناء حضرموت في الكشوفات التي أعدها الحلف واستيعابهم في إطار مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية".

وجدد التكتل القبلي الحضرمي"رفضه تواجد أي قوات غير حضرمية على كامل تراب المحافظة"، معبرا عن تضامنه مع"إخوانه في فلسطين بشكل عام، وأحرار غزة خاصة، المقاومين للعدو الصهيوني ومناصريه أعداء الأمة"، وفق البيان headtopics.com

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