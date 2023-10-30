54.6 مليار ريال.. stc تحقّق أعلى إيرادات لها على الإطلاق لفترة الـ 9 أشهر

أعلنت stc نتائجها المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2023م..وكشفت النتائج عن ارتفاع الإيرادات خلال فترة التسعة أشهر بنسبة 9.10% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق لتصل إلى 54.612 مليون ريال سعودي، وارتفاع إجمالي الربح خلال تلك الفترة بنسبة 1.80% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق ليصل إلى 28.875 مليون ريال سعودي..وأوضحت النتائج المالية انخفاض الربح قبل الاستهلاك والإطفاء والفوائد والزكاة والضرائب (EBITDA) خلال فترة التسعة أشهر بنسبة (2.

0'، فقد قامت المجموعة بعديدٍ من الاستثمارات في مختلف قطاعات الاتصالات داخل المملكة وخارجها، وكان آخرها صفقة استحواذ شركة الأبراج التابعة للمجموعة 'توال' على أبراج شركة United Group في كل من بلغاريا وكرواتيا وسلوفينيا، التي أعلنت أخيراً عن استكمال الاستحواذ والبدء بعملياتها بشكل رسمي..

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ريال مدريد يهزم برشلونة في 'ليلة انفجار' جود بيلينغهامفاز نادي ريال مدريد على غريمه برشلونة بهدفين لواحد، في مواجهة أقيمت على أرض ملعب 'لويس كومبانيس الأولمبي'، السبت، في قمة مباريات الجولة الـ 11 من مسابقة الدوري الإسباني. اقرأ أكثر ⮕

'كلاسيكو الأرض'.. برأيك من يحسم مواجهة برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني؟يلتقي نادي برشلونة مع غريمه ريال مدريد مساء السبت، على أرض ملعب 'لويس كومبانيس الأولمبي'، في قمة مباريات الجولة الـ 11 من مسابقة الدوري الإسباني. اقرأ أكثر ⮕

نمو أرباح 'عِلم' الفصلية 22.3% إلى 334 مليون ريالارتفع صافي أرباح شركة عِلم بنسبة 22.34% في الربع الثالث من 2023 إلى نحو 334 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة مقارنة بصافي ربح نحو 273 مليون ريال في الربع ال اقرأ أكثر ⮕

مبيعات مزاد نادي الصقور السعودي تتجاوز حاجز الـ 3 ملايين ريال في الليلة الـ 18سبق .. التفاصيل وأكثر اقرأ أكثر ⮕

8.63 تريليون دولار إيرادات الشركات المملوكة للدولة في الصين خلال 9 أشهرسجلت الشركات والشركات القابضة المملوكة للدولة في الصين، نموا في إيراداتها وأرباحها في ثلاثة أرباع من العام الجاري، بحسب ما قالته وزارة المالية الصينية. ووصل إجمالي إيرادات هذه الشركات إلى 61.97 تريليون يوان (نحو 8.63 تريليون دولار)، بزيادة 3.9 في المائة على أساس سنوي، فيما ازدادت أرباحها بنسبة 4.3 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 3.48 تريليون يوان. اقرأ أكثر ⮕

أيتور كارانكا: ما يفعله بيلينغهام مع ريال مدريد ليس صدفةكارانكا: فزت بالكلاسيكو وبطولة في اليوم الأول لي مع ريال مدريد وبيلينغهام يسير على النهج نفسه. اقرأ أكثر ⮕