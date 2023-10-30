شويغو: واشنطن تعكف على تقويض أسس الأمن الدولي وتستخدم أوكرانيا في مواجهة روسيا

أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن الغرب يستخدم أوكرانيا أداة في محاولة منه لإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا، بعد أن اتخذت موسكو إجراءات منعت توسع"الناتو" شرقا.

وأضاف أن"الدول التي تعارض الدكتاتورية الاستعمارية الغربية الجديدة وتدافع عن مبادئ المساواة، واللامركزية والأمن غير القابل للتجزئة تتعرض لضغوط شديدة، اقتصاديا وسياسيا". ولفت شويغو إلى أن عمليات إطلاق الصواريخ التي تنظمها الولايات المتحدة مع كوريا الجنوبية واليابان تهدف إلى احتواء روسيا والصين.وأكد أن دائرة الدول التي لا تريد الانجرار إلى الأجندة الغربية تتسع.

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