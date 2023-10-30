شويغو: خسائر القوات الأوكرانية في هجومها المضاد تجاوزت 90 ألف فرد بين قتيل وجريح

وقال شويغو في منتدى شيانغشان الأمني ​​العاشر في بكين:"فقط منذ 4 يونيو، أي منذ بداية الهجوم المضاد الأوكراني الذي حظي بتغطية إعلامية واسعة النطاق وتمت رعايته بسخاء من الغرب، خسرت كييف أكثر من 90 ألف جندي بين قتيل وجريح". وأضاف أن القوات الأوكرانية تكبدت حوالي 600 دبابة و1.9 ألف مدرعة من مختلف الفئات وأن أوكرانيا فشلت في تحقيق أي نجاحات مهمة من الناحية التكتيكية.من ناحية أخرى شدد الوزير على أن روسيا ما زالت مستعدة لبحث الأزمة الأوكرانية بعد انتهاء النزاع وتعزيز التعايش مع الغرب.

وشدد شويغو على أنه من المهم ضمان علاقات متساوية بين جميع القوى النووية الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والتي تتحمل مسؤولية خاصة في الحفاظ على السلام والاستقرار العالمي.أفادت القناة 14 الإسرائيلية اليوم الأحد بوقوع حدث أمني خطير في مستوطنة ايرز، حيث تم سماع تبادل لإطلاق كثيف للنار.رسالة صامتة مبطنة من حسن نصر الله لا تتجاوز مدتها 12 ثانية (فيديو)

تشهد حدود لبنان الجنوبية مساء اليوم الأحد تطورات خطيرة حيث تم إطلاق صواريخ من لبنان تسببت في حرائق بمستوطنة كريات شمونة، فيما دوت صافرات الإنذار بعدد من مستوطنات شمال إسرائيل.قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال تجمع لدعم فلسطين في اسطنبول، متوجها بكلامه للدول الغربية، إن الغرب إذا كان يريد إشعال حرب جديدة في الشرق الأوسط فعليه أن لا ينسى عزيمتنا. headtopics.com

أعلن الإعلام الحربي لـ"حزب الله" اللبناني مساء اليوم الأحد أن"الأمين العام للحزب حسن نصر الله سيتحدث بحفل تكريم للشهداء الذين ارتقوا على طريق القدس يوم الجمعة 3 نوفمبر".دوت صفارات الإنذار في عدة مناطق داخل مستوطنات غلاف غزة، إثر إطلاق الفصائل الفلسطينية رشقات صاروخية نحو مستوطنات بئيري وزيكيم ونتيف هعسرا ونيريم والعين الثالثة.

رد الفنان المصري محمد رمضان، على الانتقادات التي وجهتها له القناة العاشرة الإسرائيلية التي طالبت الشعب الإسرائيلي بمقاطعة أعماله، على خلفية رسالة وجهها للجيوش العربية بشأن غزة.شنت المعارضة الإسرائيلية هجوما لاذعا على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعد تنصله من الفشل، وإلقاء المسؤولية عن أحداث السابع من أكتوبر على الأجهزة الأمنية والاستخبارات.مصر.. headtopics.com

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد أن القوات الإسرائيلية وسعت منذ مساء السبت نطاق عملياتها العسكرية البرية في قطاع غزة.أعلنت هيئة الطيران الروسية إغلاق مطار محج قلعة بعد اقتحامه من قبل مجهولين قاموا بالتسلل إلى ساحة المطار، وتم على إثر ذلك اتخاذ هذا القرار بصورة مؤقتة أمام رحلات الوصول والمغادرة.كشف مهاجم نوتنغهام الحالي وليفربول السابق، النيجيري تايو أونيي، أن نجم"الريدز" الحالي المصري محمد صلاح، كان سببا أساسيا في رحيله عن صفوف الفريق الأحمر في العام 2021.

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'حماس' تعلن فشل الهجوم الإسرائيلي البري على القطاعقال عضو قيادة حركة 'حماس' في الخارج علي بركة، إن الهجوم الإسرائيلي البري على قطاع غزّة أمس فشل، مؤكدا وقوع عشرات الجنود الإسرائيليين بين قتيل وجريح. اقرأ أكثر ⮕

موسكو تعلن إسقاط مسيرات أوكرانية فوق البحر الأسود والقرمأعلنت موسكو، الأحد، أن قواتها كبَّدت القوات المسلح الأوكرانية خسائر في البحر الأسود وشبه جزيرة القرم، وأيضاً في المناطق الجنوبية. اقرأ أكثر ⮕

روسيا: مقتل أكثر من 150 جنديا أوكرانيا في منطقة دونيتسكأعلن رئيس المركز الإعلامي لمجموعة 'الجنوب' القتالية الروسية، فاديم أستافيف، أن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر بلغت أكثر من 150 جنديا ومركبة قتالية من طراز الصواريخ المتعددة الإطلاق 'هيمارس'. اقرأ أكثر ⮕

الرئيس الإيراني: إسرائيل تجاوزت «الخطوط الحمراء»قال الرئيس الإيراني إن إسرائيل تجاوزت «الخطوط الحمراء» بتكثيف هجومها على حركة «حماس» في قطاع غزة، الأمر الذي «قد» يدفع أطرافاً أخرى إلى «التحرك». اقرأ أكثر ⮕

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وزارة الصحة بغزة: إسرائيل نفذت 56 مجزرة راح ضحيتها 300 قتيلقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة اليوم (الأحد) إن القوات الإسرائيلية ارتكبت خلال الساعات الماضية 56 مجزرة راح ضحيتها 302 قتيل. اقرأ أكثر ⮕