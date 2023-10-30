مصدر عسكري سوري: عدوان جوي إسرائيلي يستهدف موقعين عسكريين بريف درعا

وقال المصدر:"حوالي الساعة 1:35 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا موقعين لقواتنا المسلحة في ريف درعا، ما أدى لوقوع بعض الخسائر المادية". أفادت القناة 14 الإسرائيلية اليوم الأحد بوقوع حدث أمني خطير في مستوطنة ايرز، حيث تم سماع تبادل لإطلاق كثيف للنار.رسالة صامتة مبطنة من حسن نصر الله لا تتجاوز مدتها 12 ثانية (فيديو)

تشهد حدود لبنان الجنوبية مساء اليوم الأحد تطورات خطيرة حيث تم إطلاق صواريخ من لبنان تسببت في حرائق بمستوطنة كريات شمونة، فيما دوت صافرات الإنذار بعدد من مستوطنات شمال إسرائيل.قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال تجمع لدعم فلسطين في اسطنبول، متوجها بكلامه للدول الغربية، إن الغرب إذا كان يريد إشعال حرب جديدة في الشرق الأوسط فعليه أن لا ينسى عزيمتنا.

أعلن الإعلام الحربي لـ"حزب الله" اللبناني مساء اليوم الأحد أن"الأمين العام للحزب حسن نصر الله سيتحدث بحفل تكريم للشهداء الذين ارتقوا على طريق القدس يوم الجمعة 3 نوفمبر".دوت صفارات الإنذار في عدة مناطق داخل مستوطنات غلاف غزة، إثر إطلاق الفصائل الفلسطينية رشقات صاروخية نحو مستوطنات بئيري وزيكيم ونتيف هعسرا ونيريم والعين الثالثة. headtopics.com

رد الفنان المصري محمد رمضان، على الانتقادات التي وجهتها له القناة العاشرة الإسرائيلية التي طالبت الشعب الإسرائيلي بمقاطعة أعماله، على خلفية رسالة وجهها للجيوش العربية بشأن غزة.شنت المعارضة الإسرائيلية هجوما لاذعا على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعد تنصله من الفشل، وإلقاء المسؤولية عن أحداث السابع من أكتوبر على الأجهزة الأمنية والاستخبارات.مصر..

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد أن القوات الإسرائيلية وسعت منذ مساء السبت نطاق عملياتها العسكرية البرية في قطاع غزة.أعلنت هيئة الطيران الروسية إغلاق مطار محج قلعة بعد اقتحامه من قبل مجهولين قاموا بالتسلل إلى ساحة المطار، وتم على إثر ذلك اتخاذ هذا القرار بصورة مؤقتة أمام رحلات الوصول والمغادرة.كشف مهاجم نوتنغهام الحالي وليفربول السابق، النيجيري تايو أونيي، أن نجم"الريدز" الحالي المصري محمد صلاح، كان سببا أساسيا في رحيله عن صفوف الفريق الأحمر في العام 2021. headtopics.com

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لماذا لم يهتم العالم بمعاناة أهالي غزة في ظل عدوان إسرائيلي وحشي؟صحيفة عربية إلكترونية إخبارية مستقلة شاملة تسعى لتقديم الخبر والتحليل والرأي للمتصفح العربي في كل مكان. ونظرا لحرص الصحيفة على تتبع الخبر في مكان حدوثه، فإنها تمتلك شبكة واسعة من المراسلين في غالبية العالم يتابعون التطورات السياسية في العواصم العربية على مدار الساعة. اقرأ أكثر ⮕

الأردن ينفي استخدام طائرات أميركية قواعده لتزويد إسرائيل بالعتاد والذخائرنفى مصدر عسكري أردني، اليوم الأحد، صحة ما يتردد عن استخدام طائرات أميركية قواعد أردنية لتزويد إسرائيل بالمُعدات والذخائر. اقرأ أكثر ⮕

مراسل RT: قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف بلدة المجيدية ووادي خنسا في القطاع الشرقي جنوب لبنانأفاد مراسل RT بأن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف قبل قليل بلدة المجيدية ووادي خنسا في القطاع الشرقي جنوب لبنان. اقرأ أكثر ⮕

مراسل RT: قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف أطراف بلدة عيتا الشعب في القطاع الأوسط جنوب لبنانأفاد مراسل RT بأن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف اليوم الأحد أطراف بلدة عيتا الشعب في القطاع الأوسط جنوب لبنان. اقرأ أكثر ⮕

مراسل RT: قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف أطراف بلدة عيتا الشعب في القطاع الأوسط جنوب لبنانأفاد مراسل RT بأن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف اليوم الأحد أطراف بلدة عيتا الشعب في القطاع الأوسط جنوب لبنان. اقرأ أكثر ⮕

قصف إسرائيلي عنيف يستهدف محيط مستشفى القدس غربي غزةسبق .. التفاصيل وأكثر اقرأ أكثر ⮕