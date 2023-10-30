الجيش الإسرائيلي يعلن قصف 'بنية تحتية عسكرية' في سوريا

وتزامنا، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم، أن طائرة تابعة لسلاح الجو، قصفت ما وصفها بأنها"بنية تحتية عسكرية" في الأراضي السورية.وذكر الجيش الإسرائيلي عبر منصة"إكس" (تويتر سابقا)، أن القصف جاء ردا على عمليات إطلاق من سوريا صوب إسرائيل، يوم الأحد.وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن غارات إسرائيلية على مواقع أشارت إليها باعتبارها عسكرية في محافظة درعا جنوب سوريا.

وذكر المرصد أن الغارات استهدفت أهدافا عسكرية في محيط مدينة نوى بريف المحافظة الغربي، حيث أفاد بوقوع انفجارات عنيفة على خلفية الغارات هذه، وسط معلومات مؤكدة عن سقوط خسائر بشرية. وذكر المرصد السوري أن إسرائيل استهدفت، مساء الأحد، منطقة تل الجموع العسكرية غربي مدينة نوى بقذائف المدفعية.

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