حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ترتفع إلى 7326 شهيداً

ارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 21 على التوالي إلى 7326 شهيداً..

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، أن من بين الشهداء 3038 طفلاً و1726 سيدة..وأشارت إلى أن عدد المفقودين تحت ركام المنازل المدمرة اقترب من 2000، وأن الوضع الصحي في المستشفيات كارثي، في ظل نفاد الوقود والأدوية والمستلزمات الطبية.

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وزارة الصحة في غزة: ارتفاع عدد القتلى في القطاع إلى 7326 شخصاأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من الشهر الجاري إلى 7326. اقرأ أكثر ⮕

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'الصحة الفلسطينية': بلغت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 7326 شهيدًا بينهم 3038 طفلاً و1709 سيدات و397 مسناًسبق .. التفاصيل وأكثر اقرأ أكثر ⮕