العراق.. استهداف قاعدة عين الأسد الأمريكية بطائرة مسيّرة

حزب الله في لبنان قال إن جبهة المقاومة الإسلامية في العراق نفذت هجوما بطائرة مسيرة على قاعدة عين الأسد العسكريةوذكر بيان صادر عن تنظيم حزب الله في لبنان عبر حسابه في تلغرام أن جبهة المقاومة الإسلامية في العراق نفذت هجوما بطائرة مسيرة على قاعدة عين الأسد العسكرية غربي العراق.

وفي بيانه الصادر في 8 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، أعلن حزب الله أنه ليس"محايدا" إزاء الهجمات الإسرائيلية على حماس في قطاع غزة، معربا عن دعمه الفصائل الفلسطينية.وبالتزامن مع هذه التطورات، أعلنت الميليشيات الشيعية العراقية المدعومة من إيران أنها انحازت إلى حزب الله وحماس، وهددت بضرب أهداف في العراق وسوريا إذا تدخلت الولايات المتحدة في الحرب.

والخميس، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، تعرض القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي في العراق وسوريا لـ 16 هجوما خلال الفترة من 17 إلى 26 أكتوبر الحالي.

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'المقاومة الإسلامية في العراق' تستهدف قاعدة للجيش الأمريكي شمال شرقي سوريا برشقة صاروخيةأعلنت ما تسمى 'المقاومة الاسلامية في العراق' أنها استهدفت قاعدة عسكرية للجيش الأمريكي في 'مطار أبو حجر - خراب الجير' شمال شرق سوريا برشقة صاروخية. اقرأ أكثر ⮕