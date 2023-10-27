'الصحة الفلسطينية': بلغت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 7326 شهيدًا بينهم 3038 طفلاً و1709 سيدات و397 مسناً

لليوم 21 منذ بدء عملية 'طوفان الأقصى' تواصل القصف الإسرائيلي على غزة، وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع: 'بلغت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 7326 شهيدًا، بينهم 3038 طفلاً، و1709 سيدات، و397 مسناً، إضافة إلى إصابة 18967 مواطناً بجروح مختلفة منذ 7 أكتوبر الجاري'..

في وقت دعا الاتحاد الأوروبي إلى فتح ممرات آمنة لتمرير المساعدات الإنسانية إلى أهالي غزة وإقرار هدنات، توغلت القوات الإسرائيلية بدباباتها في وسط قطاع غزة' ليلاً بدعم من 'طائرات مقاتلة ومسيرات' ثم انسحبوا، لكن قصف غزة لم يتوقف. وأعلنت حركة حماس مقتل حوالي 50 رهينة إسرائيلية جرا ء القصف من أصل 224 رهينة.

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الأمم المتحدة تحذر: التاريخ سيحاكمنا عن غزة.. و«الصحة» تعلن مقتل 7028 مدنياًأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة اليوم (الخميس)، ارتفاع ضحايا حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 7028 قتيلاً، منهم 2913 طفلا، و1709 سيدات، إضافة إلى نحو 18500 جريح. اقرأ أكثر ⮕

صحة غزة تعلن ارتفاع عدد القتلى في القطاع إلى أكثر من 7 آلاف شخصأعلنت وزارة الصحة بغزة، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 7028 قتلا بينهم 2913 طفلا و1709 نساء و397 مسنا. اقرأ أكثر ⮕

صحة غزة: ارتفاع حصيلة قصف إسرائيل إلى 7326 شهيدا بينهم 3038 طفلامتحدث الوزارة قال إن إسرائيل ارتكبت '41 مجزرة في الساعات الماضية راح ضحيتها 298 شهيدا غالبيتهم نازحون إلى جنوب القطاع حيث يزعم الاحتلال أنها مناطق آمنة'... - Anadolu Ajansı اقرأ أكثر ⮕

وزارة الصحة في غزة: ارتفاع عدد القتلى في القطاع إلى 7326 شخصاأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من الشهر الجاري إلى 7326. اقرأ أكثر ⮕

ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين إلى 7326... منهم أكثر من 3 آلاف طفلأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة اليوم (الجمعة)، أن عدد قتلى الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة ارتفع إلى 7326، منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) اقرأ أكثر ⮕

اعرف آخر إحصائية لشهداء العدوان الإسرائيلي على غزةارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 21 على غزة إلى 7077 شهيدًا ونحو 19 ألف جريح، جلهم من الأطفال والنساء. اقرأ أكثر ⮕