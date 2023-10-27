ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين إلى 7326... منهم أكثر من 3 آلاف طفل

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، اليوم (الجمعة)، أن عدد قتلى الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة ارتفع إلى 7326، منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، حسبما نشرت «وكالة أنباء العالم العربي».
وقد أكدت الأمم المتحدة، الجمعة، أن أعداد القتلى الصادرة عن وزارة الصحة التابعة لحركة «حماس» صحيحة، وذلك بعدما شككت واشنطن في حصيلة الحرب الحالية. قال وائل أبو حسن مدير الإعلام في معبر رفح من الجانب الفلسطيني إن 10 شاحنات مساعدات جديدة دخلت إلى قطاع غزة صباح اليوم (الجمعة) من خلال المعبر.حذرت الأمم المتحدة اليوم (الجمعة) من أن «العديد من الأشخاص سيموتون» بسبب الحصار الإسرائيلي المحكم لغزة، مشيرة إلى أن الخدمات الأساسية في القطاع «تنهار».قتلى ومفقودون أجانب منذ هجوم «حماس» على جنوب إسرائيل
واتهم البيان إسرائيل باستهداف الصحافيين الفلسطينيين بشكل مباشر، وتدمير منازلهم فوق رؤوسهم ورؤوس عائلاتهم، وهدم مؤسساتهم الإعلامية. وأظهرت آخر حصيلة لوزارة الصحة في غزة، ارتفاع حصيلة القتلى الفلسطينيين إلى أكثر من 7 آلاف، من بينهم 2913 طفلاً، ونحو ألفي مفقود تحت الأنقاض جراء غارات إسرائيل على القطاع، التي تأتي رداً على عملية «حماس»، «طوفان الأقصى»، التي شملت قصفاً صاروخياً، واقتحاماً لبلدات إسرائيلية، واحتجاز رهائن اقتيدوا إلى غزة. headtopics.com
وقال الجيش الإسرائيلي إن القوات تعرّضت، خلال عمليات الاعتقال في الضفة الغربية، لهجوم في مدينة جنين، وردّت بإطلاق النار، مما أسفر عن مقتل أيسر العامر، القيادي في «كتيبة جنين»، التابعة لـ«سرايا القدس» الجناح العسكري لحركة «الجهاد».
وقال الجيش إن قواته تعرّضت لإطلاق نار في قلقيلية خلال إغلاق متجر اتُّهم صاحبه بالتحريض على العنف. وقال بيان الجيش إن القوات ردّت بإطلاق النار وأصابت شخصاً واحداً على الأقل. وأوضح النادي، في بيانه، أنه «بذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات منذ السابع من أكتوبر الحالي، تاريخ بدء معركة (طوفان الأقصى) إلى أكثر من 1530 حالة اعتقال». وأضاف أنه يجري تحويل معظم مَن يتم اعتقالهم في هذه الفترة إلى الاعتقال الإداري. headtopics.com