'الصحة العالمية': مستشفيات غزة الكبرى تحتاج 94 ألف لتر وقود يومياً

قالت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، إن هناك حاجة إلى 94 ألف لتر من الوقود على الأقل يوميًا لمواصلة تشغيل الوظائف الحيوية في 12 مستشفى رئيسيًا في قطاع"غزة".

وحذر بيبركورن من أن"النقص الحاد في الوقود والإمدادات الطبية يعرض للخطر 1000 مريض يحتاجون إلى غسيل الكلى، و130 طفلاً في الحاضنات، و2000 مريض بالسرطان، إلى جانب المرضى الذين يتلقون الرعاية بمساعدة الآلات في وحدات العناية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي".

وأشار إلى أن"هناك نحو 50 ألف امرأة حامل في غزة"، لافتاً أنه"في ظل الظروف الراهنة تتم ما معدله 183 ولادة يوميا". وأضاف أن"هناك 75 هجومًا مؤكدًا على مرافق الرعاية الصحية في غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول الجاري، ما أسفر عن مقتل 16 من العاملين الصحيين أثناء الخدمة، وإصابة 30 آخرين". headtopics.com

ودعا أيضًا إلى إلغاء أمر الإخلاء الذي أصدرته إسرائيل للفلسطينيين بمغادرة منازلهم في شمال غزة والانتقال جنوبًا.

اقرأ أكثر:

aa_arabic »

'الصحة العالمية' تعلن عدم قدرتها على إيصال المساعدات لشمال غزةأعلنت منظمة الصحة العالمية، أنها لا تزال غير قادرة على توزيع الوقود والإمدادات الصحية الأساسية على المستشفيات الكبرى شمال قطاع غزة بسبب الافتقار إلى الضمانات الأمنية. اقرأ أكثر ⮕

الصحة العالمية: 1000 شخص تحت الأنقاض في غزة لم يُتعرف عليهمأعلن مسؤول في منظمة الصحة العالمية، أنه لا يزال هناك 1000 شخص تحت الأنقاض في غزة لم يتم التعرف عليهم. اقرأ أكثر ⮕

الصحة العالمية: حصلنا على أسماء 6740 شخصا قتلوا في غزة من 7 أكتوبرأعلنت منظمة الصحة العالمية أنها حصلت على مفصلة بأسماء 6740 شخصا قتلوا في غزة منذ 7 أكتوبر إضافة إلى نحو 300 لم يتعرف التعرف على هويتهم. اقرأ أكثر ⮕

لماذا تنتظر الجماهير رأي المشاهير والنجوم حول الأحداث العالمية؟حرب غزة: لماذا تنتظر الجماهير رأي المشاهير والنجوم حول الأحداث العالمية؟ اقرأ أكثر ⮕

الهلال الأحمر الفلسطيني: 12 ألف شخص لجؤوا إلى مستشفى القدس في غزةأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن نحو 12 ألف شخص لجؤوا إلى مستشفى القدس في قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

«الصحة العالمية»: الأمراض القاتلة تفتك بأطفال اليمنكشفت منظمة الصحة العالمية، اليوم (الخميس)، وفاة وإصابة أكثر 50 ألف طفل بأمراض الطفولة القاتلة في اليمن، مؤكدة في تقرير لها أن ملايين الأطفال لا يمكن الوصول لهم أثناء أنشطة التحصين الروتينية. اقرأ أكثر ⮕