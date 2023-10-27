توتنهام يقهر بالاس ويبتعد بصدارة الدوري الإنجليزي

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وأضاف هيونغ مين سون الهدف الثاني لتوتنهام في الدقيقة 66، قبل أن يسجل كريستال بالاس هدف حفظ ماء الوجه عن طريق جوردان أيو في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة. في المقابل، تلقى فريق كريستال بالاس خسارته الرابعة في الدوري هذ الموسم مقابل الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في مثلها.مدرب ليفربول: فرص نونيز المهدرة لا تقلقني… وسعيد بأدائه

وحقق الرامي هاني النخلي الميدالية الفضية لدفع الجلة تصنيف F33، بعد أن جاء بالمركز الثاني بمسافة 10.53 متراً، فيما نال عبدالرحمن القرشي الميدالية البرونزية في سباق 400 متر كراسي متحركة تصنيف T53، بحلوله بالمركز الثالث بزمن 51.00 ثانية. headtopics.com

ويسدل الستار السبت على دورة الألعاب البارا آسيوية التي استضافتها مدينة هانغتشو الصينية خلال الفترة من 23-28 أكتوبر الحالي بمشاركة أكثر من 4 آلاف رياضي يمثلون 44 دولة آسيوية .وسيقام حفل الختام بحضور رئيس البعثة السعودية المشاركة، نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، في ملعب بيج لوتس الذي استضاف حفل الافتتاح .

وثمن الأمير فهد بن جلوي لأعضاء البعثة من إداريين ولاعبين ومدربين جهودهم خلال الدورة والتي أثمرت عن تحقيق ٩ ميداليات في المنافسات وهو رقم يعد الأكبر في تاريخ مشاركات السعودية في الدورات البارا آسيوية . وسجل فرستابن، الساعي لتحقيق رقم قياسي بالفوز بسباقه 16 هذا الموسم، أفضل زمن للفة على حلبة إيرمانوس رودريغيز وهو دقيقة واحدة و19.718 ثانية. headtopics.com

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وسيستعيد أليغري جهود اثنين من مهاجميه البارزين؛ وهما فيدريكو كييزا ودوسان فلاهوفيتش، لخوض الدقائق كاملة بعد مشاركتهما الجزئية في مباراة ميلان عقب غياب بسبب الإصابة.

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