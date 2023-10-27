الدوري السعودي: «نصر رونالدو» يهدد بزيادة آلام الفيحاء

وكان النصر قد استعاد توازنه بعد فترة التوقف التي تعادل قبلها أمام أبها، ليحقق الفوز على ضمك ثم يواصل رحلة الانتصارات أمام الدحيل القطري في دوري أبطال آسيا.

ولم تتضح إمكانية مشاركة الدولي الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش الذي عاد للتدريبات الجماعية بعد غيابه الفترة الماضية بسبب الإصابة، والذي عانى معه النصر في منطقة الوسط الدفاعي، خاصة أمام الدحيل الذي يملك أسماء هجومية مميزة.

أما فريق الفيحاء الذي خسر بنتيجة ثقيلة وغير معتادة أمام العين الإماراتي في دوري أبطال آسيا بعدما قرر مدربه الصربي فوك رازوفيتش اللعب بطريقة غير متحفظة دفاعياً، فيسعى لاستعادة الثقة والتوازن أمام النصر. headtopics.com

وتلقى الشباب ضربة موجعة قبل لقاء أبها بعد تأكد غياب نجمه البلجيكي يانيك كاراسكو بسبب الإصابة التي لحقت به في كاحل القدم، حيث يمثل اللاعب البلجيكي إضافة هجومية مثالية للفريق الذي عانى كثيراً على الجانب الهجومي.

ويحضر أبها في مركز متأخر، ويبدو بعيداً عن رحلة الانتصارات التي خسرها منذ جولات عدة واكتفى بانتصارين فقط، ويملك حالياً 7 نقاط. ويحاول الاتفاق استعادة توازنه والتأكيد على أنه فريق مختلف فنياً هذا الموسم بعد صيف مثالي أظهره النادي القادم من مدينة الدمام، إذ كانت أبرز الأسماء الحاضرة في خريطة الفريق النجم الإنجليزي جوردان هندرسون. headtopics.com

وتصدر النادي الأهلي السعودي قائمة أعلى أندية العالم نمواً بقيمة 181.7 مليون يورو لتضاف إلى قيمته السوقية التي أصبحت تقدر بقيمة 210.4 مليون يورو. ويوجد نادي أستون فيلا الإنجليزي في المركز الرابع بنمو بقيمة 103.7 مليون يورو ثم نادي بورنموث بنمو يقدر بقيمة 98.6 مليون يورو.

وحل نادي غلاطة سراي التركي في المركز التاسع، ليصبح أول نادٍ من خارج الدوري السعودي والدوري الإنجليزي ضمن القائمة، بعد سوق صيفية تاريخية للنادي التركي، حقق خلالها نمواً بقيمة 69 مليون يورو على القيمة السوقية للنادي المقدرة بـ232.8 مليون يورو. headtopics.com

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