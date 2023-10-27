موعد مباريات السبت في الدوري الإنجليزي | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدولية

وتنطلق مباريات الغد بمباراة تشيلسي ضد برينتفورد في الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت المملكة، وفي تمام الخامسة مساءً يلعب آرسنال ضد شيفيلد يونايتد، وبورنموث ضد بيرنلي.

وقبل انطلاق مباريات الجولة العاشرة، جاء ترتيب الدوري الإنجليزي كالتالي: “توتنهام في الصدارة برصيد 23 نقطة، مانشستر سيتي ثانيًا برصيد 21 نقطة، آرسنال ثالثًا برصيد 21 نقطة، ليفربول رابعًا برصيد 20 نقطة، أستون فيلا خامسًا برصيد 19 نقطة، نيوكاسل يونايتد سادسًا برصيد 16 نقطة، برايتون سابعًا برصيد 16 نقطة، مانشستر يونايتد في المركز الثامن برصيد 15 نقطة، وست هام يونايتد في المركز التاسع برصيد 14 نقطة، تشيلسي عاشرًا برصيد 12 نقطة، كريستال بالاس في المركز الـ11 برصيد 12 نقطة، وولفرهامبتون في المركز...

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