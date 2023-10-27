نتائج مباريات الهلال والأهلي في ملعب الدرة | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدولية

، عند الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة، على استاد الملك فهد الدولي “ملعب الدرة”، وذلك في إطار منافسات الجولة الحادية عشرة من دوري روشن السعودي.بـ26 نقطة، فيما يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الرابع برصيد 22 نقطة، بالتساوي مع النصر صاحب المركز الثالث.وتُعد مباراة الهلال والأهلي اليوم هي المواجهة رقم 8 التي تجمع الفريقين على ملعب الدرة، وشهدت اللقاءات السابقة تفوقًا كبيرًا للأزرق، حيث نجح في تحقيق 4 انتصارات، وخسر مرة، وتعادلا مرتين.

وخيم التعادل السلبي على نتيجة الكلاسيكو في ملعب الدرة للمرة الأولى عام 2014، وحسم الراقي، مباراة الهلال والأهلي لصالحه في 2015، وفاز بهدف دون رد، قبل أن يتعادلا بدون أهداف في 2017.

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