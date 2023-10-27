قال رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل:"بالرغم من التقدم الكبير الذي تم احرازه منذ بداية الحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا، بتقليل اعتماد الاتحاد الأوروبي على مصادر الطاقة الروسية، لكن وكما أكد العديد من الزملاء، تبقى أسعار الطاقة الحالية في بعض الأحيان أعلى بأربعة أضعاف أسعارها عند منافسينا، وهذا له تأثير سلبي جدا على مؤسساتنا الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.

كشف مصدر مصري مطلع أنه بمجرد تحديد جهة إطلاق الصاروخ الذي سقط اليوم الجمعة على مدينة طابا مخلفا 6 إصابات وخسائر مادية كبيرة، فإن كل الخيارات متاحة للتعامل معها.أفادت القناة 13 الإسرائيلية، أن قوات الجيش تنفذ مناورة برية"خطيرة" لجمع المعلومات الاستخبارية وقامت بتقدم بري محدود على الحدود مع قطاع غزة.شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر غضبا واسعا بعد حديث رئيس الوزراء الإسرائيلي عن سعيه لتحقيق"نبوءة أشعياء".

قام عدد كبير من المصريين بمقاطعة الشركات الداعمة لإسرائيل والتابعة للدول الغربية وشركات إسرائيلية تنتشر تحت مسميات مختلفة في الكثير من البلدان.نشر"حزب الله" اللبناني اليوم الخميس، مقطع فيديو يوثق استهداف وسائط الجمع الحربي في الموقع البحري للجيش الإسرائيلي في رأس الناقورة.أعلنت وسائل الإعلام المصرية وصول لجنة تحقيق من القوات المسلحة المصرية إلى موقع سقوط صاروخ على مبنى للإسعاف في مدينة طابا. headtopics.com

أفادت شبكة ABC news نقلا عن مسؤول أمريكي بأن إدارة الرئيس جو بايدن، طلبت من إسرائيل السماح للولايات المتحدة بنشر قواتها قبل أن تشن إسرائيل عملية برية على قطاع غزة.دخلت كتيبة من المتطوعين تحمل اسم"بوغدان خميلنيتسكي"، وتم تشكيلها من أفراد عسكريين سابقين في القوات المسلحة الأوكرانية، الخدمة ضمن القوات التكتيكية العملياتية الروسية.قال رئيس لجنة الدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب المصري اللواء أحمد العوضي، إن مصر لن تقوم بأي رد عسكري إلا في حال تعرض أمنها القومي لأي مخاطر خارجية.

اقترح ديفيد برودت المدير التنفيذي السابق للخزانة العامة الإسرائيلية رئيس بنك"لئومي" الخبير في اقتصاد الأمن، تسليم مصر إدارة قطاع غزة.كشفت قوات"سيبيريا" الروسية الخاصة عن استخدام تكتيك"صيد الوحوش" في تطويق قوات كييف على محور كليشييفكا الاستراتيجي، قرب مدينة أرتيوموفسك في جهورية دونيتسك الشعبية.تحت العنوان أعلاه، كتب سيرغي فالتشينكو، في"موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول السبب الكامن وراء رغبة واشنطن المفاجِئة في العودة إلى معاهدة الحد من التسلح مع روسيا. headtopics.com

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الاتحاد الأوروبي يطلب هدنة في غزة حيث «لا أحد في أمان»دعا قادة دول الاتحاد الأوروبي (الخميس) إلى «ممرات إنسانية وهدنات» في الحرب بين إسرائيل وحركة «حماس». اقرأ أكثر ⮕

قادة الاتحاد الأوروبي يناقشون الصراع في الشرق الأوسط ودعم أوكرانيا اليومسيتبادل قادة الاتحاد الأوروبي أيضًا وجهات النظر حول الهجرة إلى التكتل والتحول إلى القضايا الاقتصادية من خلال مناقشة مراجعة ميزانية الاتحاد الأوروبي طويلة الأجل. اقرأ أكثر ⮕

الاتحاد الأوروبي يطلب 'هدنات' في غزة حيث 'لا أحد في أمان' وفق الأمم المتحدةدعا قادة دول الاتحاد الأوروبي الخميس إلى 'ممرات إنسانية وهدنات' في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس لإدخال مساعدات إلى سكان قطاع غزة المحاصر حيث أكدت الأمم المتحدة أن 'لا أحد في أمان'. اقرأ أكثر ⮕

الاتحاد الأوروبي يعارض مشاركة 'حماس' في مؤتمر دولي مقبل حول الصراع في الشرق الأوسطقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، إن الاتحاد الأوروبي لا يرى أن من الممكن أن يشارك ممثلو 'حماس' في مؤتمر دولي مقبل بشأن حل الصراع في الشرق الأوسط. اقرأ أكثر ⮕

قادة الاتحاد الأوروبي يدعون إلى «ممرات وهدنة» لإدخال مساعدات لغزةدعا قادة دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، إلى «ممرات إنسانية وهدنة» تتيح إدخال المساعدات إلى قطاع غزة اقرأ أكثر ⮕

قادة الاتحاد الأوروبي يدعون إلى 'ممرات وهدنات' لإدخال مساعدات إلى غزةدعا قادة دول الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس إلى فتح ممرات إنسانية وإقامة هدنات تتيح إدخال المساعدات الى قطاع غزة في ظل الحرب الدائرة في الأراضي الفلسطينية والإسرائيلية. اقرأ أكثر ⮕