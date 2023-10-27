رئيس المخابرات البريطانية السابق: تدمير حماس ليس في متناول الإسرائيليين

قال الرئيس السابق لجهاز المخابرات البريطاني الخارجي"أم آي 6"، جون سوارز، أن فكرة تدمير حماس، ليست في متناول الإسرائيليين.

أما هجوم حماس الوحشي في السابع من أكتوبر فكانت له غاية مختلفة. تسعى ‏المنظمات الإرهابية من خلال هجمات كتلك نحو تحقيق ثلاثة أمور: بث ‏الرعب، ولفت الانتباه إلى قضيتها، والاستفزاز والتحريض على رد فعل مبالغ ‏فيه. الإرهاب وحده لا يقوض دولة قائمة. ‏للإطاحة بأكبر قدر ممكن من تجهيزات حماس العسكرية ومن ‏أجل إنقاذ الرهائن. ولكن رؤساء أجهزة الأمن الإسرائيلية يعلمون أن هدف ‏تدمير حماس ربما كان بعيداً عن متناولهم. فحماس لديها قاعدة سياسية ممتدة ‏وتتمتع بدعم خارجي من قبل إيران. ‏حرب الشوارع ليست بالأمر الهين.

ولكن يبقى بعد ذلك السؤال المتعلق بمن سوف يدير غزة ومواطنيها، فإسرائيل ‏ليست لديها شهية لاحتلال القطاع تارة أخرى. ولا يمكن للسلطة الفلسطينية في ‏الضفة الغربية أن تأتي إلى القطاع على ظهر الدبابة الإسرائيلية. ويمكن تفهم ‏رفض مصر لاستيعاب مليونين من اللاجئين. مثل هذا الاستيعاب، لو تم، يصب ‏في مصلحة بعض الإسرائيليين في التيار اليميني المتشدد، الذين يريدون إخراج ‏الفلسطينيين من ديارهم. ‏ headtopics.com

سوف تكون التحديات داخل غزة مهولة. فأي تواجد دولي من هذا النوع ينبغي ‏أن يكون بقيادة أقطار عربية مثل مصر والمغرب والمملكة العربية السعودية، ‏بحيث تكون مقبولة لدى إسرائيل وينظر إليها أهل غزة باحترام. ويمكن لآخرين ‏أن يساهموا، مثل الباكستان وأندونيسيا ودول الخليج. سوف تتطلب الإدارة التي ‏تقرها الأمم المتحدة تفويضاً يصدر عن مجلس الأمن الدولي، وإن كان ذلك ‏وحده لا يكفي لضمان ما يلزم من سلطة وصلاحيات. ‏

سوف تستمر إيران في دعم حماس وحزب الله، وكذلك الجماعات الوكيلة عنها ‏في كل من إيران وسوريا واليمن، طالما أنها ظلت متمسكة بأيديولوجيا الثورة ‏الإسلامية. إلا أن تغييراً ما قادم على الطريق: فالقائد الأعلى يبلغ الآن من العمر ‏أربعة وثمانين عاماً، ويستعد النظام لانتقال في السلطة، دون أن يلوح في الأفق ‏بعد اتفاق على خليفة له. يتوهم من يظن أن شخصية ليبرالية قد تبرز. headtopics.com

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