«الدوري المصري»: بيراميدز يتصدر… والزمالك يتجرع الخسارة الأولى

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وسجل المصري هدفه الثاني في الدقيقة 88 عن طريق غيلاس قناوي من تمريرة قابلها قناوي بتسديدة من لمسة واحدة بباطن القدم اليمنى من على حدود منطقة الجزاء سكنت أسفل يسار المرمى. تفوق بيراميدز في الشوط الأول وكانت له ثلاث محاولات هجومية خطيرة استغل إحداها وسجل هدف التقدم، بينما لم تكن للمصري أي فرص.

وعاد إنبي للتقدم مرة أخرى بعد أن أحرز أحمد أمين الهدف الثاني في الدقيقة 68 مستغلا ركنية أرسلها البديل علي فوزي واستقبلها أمين برأسية في أقصى الزاوية اليسرى للحارس عواد.استبعد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي المصري لاعب الوسط إمام عاشور، من مواجهة ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي في بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم.يسعى الزمالك صاحب المركز الرابع إلى الفوز على مضيفه إنبي الجمعة المقبل، في مستهل الجولة الخامسة أملاً في التقدم نحو صدارة الدوري المصري مع استمرار غياب الأهلي. headtopics.com

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وقال غالتييه، في مؤتمر صحافي، الجمعة: «بعد نهاية مباراتنا أمام النصر قلت للاعبين يجب على الفريق أن يعود للانتصارات من جديد بالحماس والجدية، ورغم أن السفر ومباراتنا أمام النصر ستؤثر على اللاعبين، فإننا عملنا بجدية من أجل تجهيزهم بدنياً وفنياً». headtopics.com

وفاز الدحيل 3 مرات في أول 5 جولات في الموسم، ويحتل المركز الخامس برصيد 10 نقاط، ويتأخر بـ5 نقاط عن الريان المتصدر الذي خاض مباراة إضافية. جدد الوداد المغربي فوزه 3 - صفر على ضيفه إنيمبا النيجيري ليصعد لمواجهة الترجي التونسي في الدور قبل النهائي للدوري الأفريقي لكرة القدم الخميس.

وأضاف المدافع جمال حركاس الهدف الثاني من متابعة لضربة رأسه بعد سقوط الكرة من أيدي الحارس عقب ركلة حرة نفذها يحيى عطية الله في الدقيقة 38.

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