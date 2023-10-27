أرئيل كهانا: الغرب يعمل لإعادة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة

قال الكاتب الإسرائيلي أرئيل كهانا، إن الغرب يعمل الآن لإعادة السلطة الفلسطينية إلى قطاعوتابع في مقاله المنشور في صحيفة"إسرائيل اليوم":"تجاوزت المحادثات الأفكار المبدئية ودخلت الى مستويات تفصيلية عالية. وضمن أمور أخرى طلب مندوبو السلطة مقابلا على استعدادهم لان يستعيدوا السيطرة على القطاع.".وتابع من التوقعات التي طرحت:" تقييد الاستيطان، والاعتراف بوجود دولة فلسطينية فور دخول السلطة إلى القطاع".
ولفت في المقال إلى أنه"تأتي الاتصالات مع الفلسطينيين خلف ظهر إسرائيل التي لا يزال قادتها يركزون في هذه المرحلة على الخطط الحربية وليسوا متفرغين للبحث في الحلول السياسية التي ستأتي بعدها".ونوه إلى أن مسؤولين إسرائيليين كبار قالوا إنه من السابق لأوانه بحث من سيحكم القطاع بعد القضاء على حماس.
وأًضاف:"في جلسات الكابينت طرح الموضوع بالذات وذكرت أفكار مختلفة. جرى الحديث عن نظام دولي، رعاية مصرية، تحكم إسرائيلي، إعادة السلطة الفلسطينية، إعادة محمد دحلان وغيره. ومع ذلك لم يتخذ قرار واتفق أن بداية يجب سحق حماس وفقط بعد ذلك البحث في المخططات السياسية.". headtopics.com
وكشف في المقال"ادعى أحد الوزراء بأن هجمة حماس قلصت أكثر استعداد الجمهور الإسرائيلي للتنازلات وللانسحابات مقابل اتفاقات سلام. وقال الوزير إنه لا يعقل أن يسفك دم إسرائيلي لأجل إقامة حكم أبو مازن في غزة بل إنه سيطرح علينا شروطا".
واعتقد وزير آخر في الكابينت بأن "الاقتراح لإعادة السلطة الفلسطينية إلى غزة هو فكرة سيئة. فالسلطة لا تقاتل الإرهاب في الضفة، باستثناء مع يعرضها للخطر من بين أناس حماس. وهي تشكل عاملا غير مستقر لا يمكن الاعتماد عليه". headtopics.com
وزير ثالث ذكر أن السلطة الفلسطينية لم تشجب على الإطلاق هجمة حماس بل العكس: وزير الأوقاف في السلطة الفلسطينية دعا الجمهور العربي في الضفة الى أن يهاجموا بجموعهم الاستيطان اليهودي. وزير آخر شارك في جنازة أحد الذين قتلوا في طولكرم. فهل هؤلاء هم من تريدون أن يكونوا في غزة؟".