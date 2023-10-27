أرئيل كهانا: الغرب يعمل لإعادة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة

قال الكاتب الإسرائيلي أرئيل كهانا، إن الغرب يعمل الآن لإعادة السلطة الفلسطينية إلى قطاعوتابع في مقاله المنشور في صحيفة"إسرائيل اليوم":"تجاوزت المحادثات الأفكار المبدئية ودخلت الى مستويات تفصيلية عالية. وضمن أمور أخرى طلب مندوبو السلطة ‏مقابلا على استعدادهم لان يستعيدوا السيطرة على القطاع.".وتابع من التوقعات التي طرحت:" تقييد الاستيطان، والاعتراف بوجود دولة فلسطينية فور دخول ‏السلطة إلى القطاع".

ولفت في المقال إلى أنه"تأتي الاتصالات مع الفلسطينيين خلف ظهر إسرائيل التي لا يزال قادتها يركزون في هذه المرحلة على الخطط الحربية ‏وليسوا متفرغين للبحث في الحلول السياسية التي ستأتي بعدها".ونوه إلى أن مسؤولين إسرائيليين كبار قالوا إنه من السابق لأوانه بحث من سيحكم القطاع بعد القضاء على حماس.

وأًضاف:"في جلسات الكابينت طرح الموضوع بالذات وذكرت أفكار مختلفة. جرى الحديث عن نظام دولي، رعاية مصرية، ‏تحكم إسرائيلي، إعادة السلطة الفلسطينية، إعادة محمد دحلان وغيره. ومع ذلك لم يتخذ قرار واتفق أن بداية يجب سحق ‏حماس وفقط بعد ذلك البحث في المخططات السياسية.". headtopics.com

وكشف في المقال"ادعى أحد الوزراء بأن هجمة حماس قلصت أكثر استعداد الجمهور الإسرائيلي للتنازلات وللانسحابات مقابل ‏اتفاقات سلام. وقال الوزير إنه لا يعقل أن يسفك دم إسرائيلي لأجل إقامة حكم أبو مازن في غزة بل إنه سيطرح علينا ‏شروطا".‏

واعتقد وزير آخر في الكابينت بأن "الاقتراح لإعادة السلطة الفلسطينية إلى غزة هو فكرة سيئة. فالسلطة لا تقاتل الإرهاب ‏في الضفة، باستثناء مع يعرضها للخطر من بين أناس حماس. وهي تشكل عاملا غير مستقر لا يمكن الاعتماد عليه".‏ headtopics.com

وزير ثالث ذكر أن السلطة الفلسطينية لم تشجب على الإطلاق هجمة حماس بل العكس: وزير الأوقاف في ‏السلطة الفلسطينية دعا الجمهور العربي في الضفة الى أن يهاجموا بجموعهم الاستيطان اليهودي. وزير آخر شارك في ‏جنازة أحد الذين قتلوا في طولكرم. فهل هؤلاء هم من تريدون أن يكونوا في غزة؟".

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