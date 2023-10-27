تن هاغ: كاسيميرو يسابق الزمن للحاق بديربي مانشستر

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وقال تن هاغ: «آرون وان بيساكا شارك في التدريبات وكاسيميرو في سباق مع الزمن، ليس بنسبة 100 في المائة». وكان كاسيميرو قد تدرب مع الفريق قبل مباراة الثلاثاء الماضي في دوري أبطال أوروبا أمام كوبنهاغن الدنماركي، وهي المباراة التي غاب عنها بداعي الإيقاف.

ولا يزال من غير المعروف الطرق التي ستستخدمها بطولات الدوري لعرقلة تقدم خطط (فيفا)، لكن جاكو سوارات، المدير الإداري لمجموعة الدوريات الأوروبية، أعرب عن عدم رضاه عن الطريقة التي يتبعها فيفا. وتابع: «وإذا تناولنا الأمر من المنظور الاقتصادي، فهناك حقيقة مفادها أن غالبية إيرادات المباريات حول العالم تأتي من المسابقات المحلية». headtopics.com

وأُعْلِنَ عن الجدول عقب موافقة اللجنة التنفيذية للرابطة واللجنة التنفيذية للاتحاد الألماني على المواعيد الرئيسية للموسم الجديد. وتبدأ منافسات كأس ألمانيا في نفس عطلة نهاية الأسبوع (في الفترة من 16 إلى 19 أغسطس 2024)، ويلعب الفريقان المشاركان في كأس السوبر مباراتيهما في الدور الأول يومي 27 و28 أغسطس 2024.وتشمل المواعيد الرئيسية الأخرى، بداية دوري الدرجة الثانية حيث تقام الجولة الأولى منه في الفترة من 2 إلى 4 أغسطس 2024، بينما تقام جولة الذهاب من مباريات ملحق الصعود والهبوط يومي 22 و23 مايو، بينما تقام جولة الإياب يومي 26 و27 مايو.

بعد سبعة أسابيع من المنافسات، بلغت نيوزيلندا المصنفة أولى النهائي بعد مشوار بدأ صعباً، أمام المصنفة ثانية جنوب أفريقيا التي خاضت مباراتين في غاية الصعوبة في الأدوار الإقصائية. في المقابل، استهل «سبرينغبوكس» مشوارهم بفوز صريح على أسكوتلندا 18-3، قبل الانزلاق أمام آيرلندا 8-13، فحلّ وصيفاً في المجموعة الثانية. headtopics.com

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