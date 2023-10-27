تن هاغ يؤكد وقوف لاعبي يونايتد خلف غارناتشو المعرّض للايقاف بسبب 'غوريلا'

ونشر ابن الـ 19 عامًا صورة على منصة"إكس" (تويتر سابقًا)، ويظهر فيها لاعبو يونايتد وهم يحتفلون بعدما تصدى الحارس الكاميروني أندريه اونانا لركلة جزاء خلال فوز الفريق على كوبنهاغن الدنماركي 1-0 في منتصف الاسبوع ضمن دوري أبطال أوروبا، وأرفقها بالرموز التعبيرية للغوريلا.

وحذف في ما بعد اللاعب ما نشره، وعمد أونانا الذي تصدى لركلة الجزاء في الثانية الاخيرة من المباراة التي اقيمت في اولد ترافورد، للدفاع عن زميله قائلا انه قصد التعبير عن"القوة والسلطة"، مضيفا ان هذا"الامر لا يجب ان يذهب الى مكان ابعد".

لكنّ الاتحاد الانكليزي سبق ان عاقب لاعبين استخدموا ما قد يعتبر اساءات عنصرية على مواقع التواصل الاجتماعي، ويُعتقد انّ الاتحاد ساءل غارناتشو حول الموضوع. وأوقف مهاجم يونايتد السابق الاوروغويوياني إدينسون كافاني لثلاث مباريات مع غرامة قدرها 100 ألف جنيه إسترليني في عام 2020 لاستخدام المصطلح الإسباني"negrito" (شخص أسود صغير) تحت منشور له على انستغرام. headtopics.com

كذلك، أوقف العام الماضي اللاعب البرتغالي برناردو سيلفا لمباراة واحدة وغُرّم من قبل الاتحاد الانكليزي بسبب تغريدة نشرها قارن فيها بين زميله الفرنسي بنجامان مندي وشخصية كارتونية من ذوي البشرى السوداء.وأضاف"لكن ما ترونه وأستطيع أن أؤكده وأريد التأكيد عليه هو أننا معًا ومتحدون وقد رأينا ذلك في موقف أندريه أونانا".

ويستعد يونايتد لمواجهة جاره سيتي الاحد على ملعب اولد ترافورد بعدما احرز ثلاثة انتصارات متتالية غير مقنعة في مختلف المسابقات.

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