غدًا .. النصر يواجه الفيحاء للحاق بصدارة روشن

يسعى النصر إلى تجاوز عقبة مضيفه الفيحاء عندما يلتقيان السبت، على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، برسم منافسات الجولة الحادية عشرة لدوري روشن السعودي .

ويتفوق النصر تاريخياً على ضيفه، إذ التقيا في الدوري 10 مرات، فاز النصر في 5 مباريات وفاز الفيحاء في مباراة واحدة وكان التعادل سيد الموقف في 4 مباريات أخرى، سجل خلالها هجوم العالمي 16 هدفاً، بينما سجل هجوم البرتقالي 7 أهداف .ويحتل الفيحاء المركز الثامن برصيد 14 نقطة، فاز في ثلاث مباريات، وتعادل في خمس، وخسر مباراتين، في حين يحتل النصر المركز الثالث برصيد 22 نقطة، فاز في سبع مباريات وتعادل في واحدة وخسر اثنتين .

ورغم النتائج الجيدة التي حققها الفيحاء في آخر أربع جولات في الدوري، إلا أنه تلقى خسارة قاسية أمام العين الإماراتي في الآسيوية، ويأمل أن يستعيد توازنه ويحقق نتيجة إيجابية سواء الفوز أو التعادل على أقل تقدير لتحسين موقعه في سلم الترتيب . headtopics.com

ويضم الفيحاء أسماء مميزة، على غرار الإيفواري غيسلان كونان والمغربي عبدالحميد صابري، والحارس المخضرم الصربي فلاديمير ستويكوفيتش والبوسني جوكو سيمروت والزامبي فاشيون ساكالا والنيجيري هنري اونيكورو ومواطنه انتونيو نواكايمي .

في المقابل، تجاوز النصر تعثره بالتعادل أمام أبها وحقق فوزاً صعباً على ضمك ثم تجاوز الدحيل القطري في مباراة مثيرة، لينفرد بصدارة مجموعته الآسيوية، ويطمح هذا المساء في انتزاع النقاط الثلاث ليبقى قريباً من الصدارة، قبل التفرغ لمواجهة الاتفاق في مسابقة كأس الملك . headtopics.com

ومن المنتظر أن يستعيد النصر خدمات نجمه الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش والمدافع علي لاجامي بعد تعافيهما من الإصابة لينضما إلى بقية نجوم الفريق العاصمي بقيادة البرتغالي

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