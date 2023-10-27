لماذا أهدى «حزب بارزاني» مقره في كركوك؟

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وكشفت مصادر كردية عن تقارير قُدمت لقادة الحزب قبل اجتماع الخميس أفادت بأن «مواصلة النزاع على المقر لن تكون استراتيجية مناسبة للمرشحين الذين يستعدون للتنافس على مجلس محافظة كركوك في انتخابات نهاية العام الحالي».

وأشار الشيخ، الذي يقول إنه شارك في حوارات مع قادة «البارتي» حول المقر، إن «الحجة رُفعت الآن عن (البارتي) في كركوك».وتعليقاً على قرار الحزب، قال الناطق باسم حكومة بغداد، باسم العوادي، في بيان صحافي، إن «الحكومة ترحب بمبادرة الحزب الديمقراطي الكردستاني بإهداء مقرّ الحزب في كركوك، المشغول من قبل المقرّ المسيطر في المحافظة، إلى جامعة كركوك». headtopics.com

وأكدت متحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لوكالة الصحافة الفرنسية: «نعم، هي المرة الأولى التي يدخل فيها 6 أفراد من طاقم طبي و4 متخصصين من اللجنة» قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول). ورافقت الوفد 6 شاحنات مساعدات.

وأعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة «حماس» أن أكثر من 7326 شخصاً قُتلوا في غزة منذ بدء الحرب، بينهم 3038 طفلاً، وأصيب 18967 شخصاً بجروح. وقُتل 1400 شخص في إسرائيل منذ بدء هجوم «حماس»، معظمهم مدنيون قضوا في اليوم الأول للهجوم، وفق السلطات الإسرائيلية.https://aawsat. headtopics.com

وتابع أدرعي أن المستشفى يحتوي كذلك على مقر قيادة «يتم منه توجيه عمليات لإطلاق القذائف الصاروخية، وتوجيه القوات، وتخزين الوسائل القتالية والأسلحة والذخيرة». ونقل موقع «واي نت» الإسرائيلي عن المتحدث باسم الجيش قوله إن المستشفى يضم 1500 سرير وأربعة آلاف موظف، مشيراً إلى أن «حماس» تستخدمهم «دروعاً بشرية»، حسب تعبيره.

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