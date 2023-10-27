خطط (فيفا) الجديدة تثير غضب روابط الدوريات العالمية

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وقال سوارت: «إنه موقف غريب وربما جنوني، ألا يتم التشاور بجدية مع الجهات الممثلة للدوريات المحترفة في العالم، عندما يتخذ الفيفا من جانب واحد قرارا في أمر مهم مثل تغيير نظام جدول المباريات الدولية». قال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) إن كأس العالم تجلب الأمل والفخر للدول المضيفة، وذلك خلال كلمته بمبادرة مستقبل الاستثمار في السعودية.https://aawsat.

وقال تن هاغ: «آرون وان بيساكا شارك في التدريبات وكاسيميرو في سباق مع الزمن، ليس بنسبة 100 في المائة». وكان كاسيميرو قد تدرب مع الفريق قبل مباراة الثلاثاء الماضي في دوري أبطال أوروبا أمام كوبنهاغن الدنماركي، وهي المباراة التي غاب عنها بداعي الإيقاف. headtopics.com

أعلنت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم، الجمعة، أن موسم 2024 - 2025 للدوري الألماني (بوندسليغا) سينطلق 23 أغسطس (آب) المقبل، بعد أسبوعين من الألعاب الأولمبية؛ ما قد يثير اهتمام الكثير من لاعبي «البوندسليغا» للمشاركة في أولمبياد باريس.

وتقام مباراة كأس السوبر الألماني، المباراة الافتتاحية للموسم والتي تجمع بين حامل لقب الدوري والفائز بكأس ألمانيا خلال الموسم الحالي، 17 أغسطس 2024. وتوّجت نيوزيلندا بألقاب 1987 و2011 و2015، فيما أحرزت جنوب أفريقيا اللقب في 1995 و2007 و2019، ما يعني أن نهائي النسخة الحالية سيجمع المتوجين بآخر أربعة ألقاب. headtopics.com

وردّ لاعبو نيوزيلندا على انتقادات سبقت البطولة عدتهم «أضعف فريق أول بلاكس في التاريخ»، وذلك بعد الخسارة القاسية أمام جنوب أفريقيا بالذات 7-35 في أغسطس (آب) الماضي استعداداً للنهائيات. وبعد أربع سنوات من تتويجه في اليابان، سيكون بمقدور منتخب جنوب أفريقيا، القادر على سحق المنافسين بنتائج كبيرة، أن يصبح أول منتخب يحتفظ بلقبه، بعد نيوزيلندا بالذات في 2011 و2015.

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