بطولة فرنسا: لقاء الجريحين مرسيليا وليون في الواجهة بنكهة إيطالية

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وقال غروسّو بعد الخسارة أمام كليرمون فيران: «لدينا ما يكفي من المباريات للارتقاء مجدداً، ولكن لدينا أيضاً الجودة للقيام بذلك. يجب وضع أولئك الذين لا يؤمنون بذلك جانباً». وأضاف: «لا يمكننا الاستسلام. سأبذل قصارى جهدي لإيجاد طرق لإخراج الفريق من هذا الوضع. أشعر بأن لدينا القدرة على القيام بذلك». وتابع: «أحاول منح الفرص للاعبين المتميزين في التدريبات. يكون الأمر صعباً عندما لا يبذل اللاعبون الذين يحصلون على فرصة كل ما لديهم على أرضية الملعب».

ويتطلع النادي الباريسي إلى فوزه الثالث على التوالي محلياً من أجل الانقضاض على الصدارة أو المركز الثاني على الأقل، كون موناكو المتصدر تنتظره رحلة صعبة إلى ليل لمواجهة فريقها صاحب المركز الرابع. وسيكون قائد سان جيرمان الدولي البرازيلي ماركينيوس على موعد مع مباراته الـ419 بألوان النادي، في حال لعب ضد بريست. ويدافع ماركينيوس عن ألوان باريس سان جيرمان منذ عام 2013، ولم يقتصر دوره على الدفاع بشكل جيد فقط بل هز الشباك 38 مرة. headtopics.com

وسيقام النزال المنتظر بين نجمين هما الأفضل والأبرز في منافسات رياضة القتال والملاكمة، وفقاً لقواعد الملاكمة القياسية لذا فمن المتوقع أن يحظى بأقصى درجات التشويق والإثارة، فمنذ الإعلان عن هذه المواجهة النارية، تصاعدت نبرة التحدي بين البطلين، بلغت فيه حالة التحدي أوجها، وارتفعت فيه وتيرة التحليلات والنقاشات والتوقعات، إلا أن السؤال الحاضر بأعلى قائمة الترقب والتساؤلات، هو «من سيفوز؟»، إذ أنه من الصعب ترجيح كفة أحد الملاكمين العالميين، وذلك لما لهما من إمكانيات ومميزات يمتلكانها،...

ومن جانب آخر، الملاكم فرانسيس إنغانو طرف النزال الثاني الملقب بـ «المفترس»، فهو صاحب أقوى لكمة مسجلة في تاريخ منافسات فنون القتال المختلطة، بقوة تقدر بـ 92 حصان، والمعروف بقوته الفطرية، وصلابته، ذو الطول الذي يقدر بـ 193 سنتيمتراً، بمدى باع 201 سم، ويتراوح وزنه بين 113 و 120 كيلوغرام، والمتوج بطلاً للعالم سابقاً في بطولة القتال النهائي «يو أف سي»، ومن يحمل في رصيده 17 فوزاً، 13 فوزاً منها حسمها بالضربة القاضية، وفي سجله ثلاث خسائر. headtopics.com

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