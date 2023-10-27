ماكرون يتطلع لبناء «تحالف إنساني» لإغاثة غزة

وقال: «نريد إجلاءهم في أقرب وقت. وهذا ما نقوم بتنظيمه مع كلّ من السلطات الفلسطينية ومصر. وهذا ما ترغب دول أوروبية عدة أخرى في القيام به بالتنسيق معنا».

وأوضح أن دولاً أوروبية عدة تتطلع إلى بناء «تحالف إنساني» في ما يتعلق بغزة، وأن محادثات تجري مع قبرص واليونان بشأن هذا الأمر. وأوضح أن «قبرص يمكن أن تكون بمثابة قاعدة للعمليات الإنسانية».حذّر الرئيس المصري الأربعاء من أن الاجتياح البري الإسرائيلي لغزة قد ينتج عنه ضحايا «كثيرون جداً» فيما تحدث الرئيس الفرنسي عن ضرورة تجنب التصعيد في الشرق الأوسط.

والأربعاء، أُلقي القبض على شريكه المفترض في ترفورين جنوب بروكسل، وهو «مسجون حالياً، ويُدعى «لمجد ك.، من مواليد 17 أغسطس (آب) 1979 من الجنسية التونسية».وبعد ذلك، مثُل أمام القاضي المكلّف بالتحقيق، الذي قرّر اتّهامه بـ«الاغتيال ومحاولة الاغتيال في سياق إرهابي»، وكذلك «المشاركة في أنشطة جماعة إرهابية». وأشار مكتب المدعي العام الاتحادي إلى أنه في هذه المرحلة، من المؤكد فقط «وجود صلة محتملة بالسلاح المستخدم خلال الهجوم الإرهابي في 16 أكتوبر. headtopics.com

ومساء الاثنين، وُجّهت اتهامات في باريس إلى تونسيين يقيمان في منطقة باريس، ثم وضعا رهن الحبس الاحتياطي. ولا يزال يتعيّن على التحقيق توضيح صلاتهما بالمهاجم». https://aawsat.

وفي العراق، على سبيل المثال، حاول مئات المتظاهرين المؤيدين للزعيم الديني النافذ مقتدى الصدر تنظيم مسيرة باتجاه السفارة الدنماركية في بغداد، نهاية شهر يوليو (تموز). https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/4631701-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%9Fسرطان الغدة الدرقية، مرض باركنسون، الجذام، والسكتة الدماغية... headtopics.com

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