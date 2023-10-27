حماس لإسرائيل.. مستعدون لحرب طويلة وصعبة عليكم

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، أن"القوات البرية ستوسع نشاطها البري" هذه الليلة في قطاع غزة، بالتزامن مع الضربات الجوية المكثفة التي تستهدف القطاع.كشف مصدر مصري مطلع أنه بمجرد تحديد جهة إطلاق الصاروخ الذي سقط اليوم الجمعة على مدينة طابا مخلفا 6 إصابات وخسائر مادية كبيرة، فإن كل الخيارات متاحة للتعامل معها.أفادت القناة 13 الإسرائيلية، أن قوات الجيش تنفذ مناورة برية"خطيرة" لجمع المعلومات الاستخبارية وقامت بتقدم بري محدود على الحدود مع قطاع غزة.

أصدر الجيش المصري على لسان المتحدث العسكري، بيانا يكشف فيه ملابسات حادثة طابا وسقوط طائرة بدون طيار صباح اليوم الجمعة في المدينة، وكشف عن إجراءات الجيش بهذا الصدد.آبل تصدر"تحديثا أمنيا عاجلا" وتحث مستخدمي"آيفون" على تثبيته!

أصدرت آبل تحديثا أمنيا عاجلا يسمى iOS 17.1 يحتوي على العديد من تصحيحات الأخطاء المهمة وتحديثات الأمان، بالإضافة إلى تحسينات على AirDrop وStandBy وApple Music.أعلن الجيش الاسرائيلي أنه ‏⁧في الساعات الأخيرة تم رصد تهديد جوي في منطقة البحر الأحمر حيث تم استدعاء طائرات حربية للتعامل معه.انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، فيديو للحظة سقوط قذيفة في جبال نوبيع أثناء تحليق طائرة مصرية في المنطقة. headtopics.com

أفاد مراسل RT في قطاع غزة، بأن الطائرات الإسرائيلية تشن الآن هجوما ضخما وعنيفا على عموم مناطق قطاع غزة، متسببة بانقطاع شبكة الاتصالات عن القطاع.مقتل فلسطينيين في قتال عنيف مع القوات الإسرائيلية في جنين ومخيمهااستفز إعلامي إسرائيلي المصريين بتوجيه رسالة لهم باللغة العربية ردا على الإعلامية المصرية بسمة وهبة، التي وجهت رسالة لإسرائيل باللغة العبرية.

علق البرلماني المصري والكاتب الصحفي مصطفى بكري على بيان المتحدث العسكري المصري، بأن هناك طائرة مجهولة سقطت بجوار وحدة الإسعاف في مدينة طابا.عجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع فيديو لإصابة مباشرة لأحد المباني في تل أبيب والأضرار التي لحقت به، عقب إطلاق كتائب القسام رشقة صاروخية على المدينة.اتهم الحاخام الإسرائيلي يحُاد حداد مصر بمساعدة حركة"حماس" في غزة على مهاجمة إسرائيل، وأن"القاهرة تصدّر"الدواعش" إلى إسرائيل". headtopics.com

أوضح بطل العالم السابق في الملاكمة للوزن الثقيل مايك تايسون السبب وراء رفضه النزال أمام مقاتل الفنون القتالية المختلطة الروسي فيودور إميليانينكو.قال البيت الأبيض اليوم الخميس إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أوصل رسالة مباشرة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي يحذره فيها من استهداف الجنود الأمريكيين في المنطقة.أفاد مصدر هندي وآخر قطري، أن محكمة في قطر قضت يوم أمس الخميس بإعدام ثمانية مسؤولين سابقين في البحرية الهندية بتهمة التجسس لصالح إسرائيل.

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ماكرون تناسى الدعوة لهدنة ودفع باتجاه تحالف إقليمي - دولي لمحاربة «حماس»في جولته الشرق أوسطية، سعى الرئيس الفرنسي إلى التزام موقف متوازن بين الدعم لإسرائيل وحماية المدنيين في غزة، مشجعاً قيام تحالف لمحاربة «حماس». اقرأ أكثر ⮕

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إسرائيل والأمم المتحدة: توتر وعلاقة معقدة!جاءت انتقادات الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الأخيرة لإسرائيل لتصب الزيت على نار العلاقة المتوترة مع إسرائيل، والتي تتسم أصلا بالتعقيد منذ فترة طويلة. اقرأ أكثر ⮕

مصادر مطلعة: إسرائيل رفضت الرد على هدنة طويلة طلبتها حماسكشف مصدران مطلعان أن هناك مفاوضات جارية حاليا بين حركة حماس وإسرائيل بوساطة مصرية قطرية مشتركة حول الأسرى الذين احتجزتهم الحركة خلال هجومها المباغت على إسر اقرأ أكثر ⮕

الصدر يطالب الحكومة والبرلمان العراقي بالتصويت لغلق السفارة الأمريكيةبسبب 'الدعم الأمريكي اللامحدود' لإسرائيل في حربها ضد غزة - Anadolu Ajansı اقرأ أكثر ⮕

قيادي في «حماس» لـ«الشرق الأوسط»: أطلعنا روسيا على مسببات هجوم 7 أكتوبرأكد عضو المكتب السياسي لحركة «حماس» موسى أبو مرزوق الذي يزور العاصمة الروسية، على رأس وفد للحركة، استعداد «حماس» لمناقشة ملف إطلاق الأسرى المدنيين. اقرأ أكثر ⮕