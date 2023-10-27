بيانات الزراعة لتحسين غلة المحاصيل «3 من 3»

يساند تقرير 50x2030 الدول على جمع بيانات عالية الجودة مصنفة على نحو كاف لبيان الاتجاهات والأنماط الأساسية، وهو أمر بالغ الأهمية لرصد عدم المساواة وبرامج الاستهداف بفاعلية. كما يعزز قدرات الدول على تحديد البيانات التي تحتاج إليها لزيادة واستدامة عملية اتخاذ القرارات المستندة إلى الشواهد في مجال الزراعة من أجل التنمية الاقتصادية والبشرية والاجتماعية.

من أجل سد فجوة البيانات الزراعية، تدفع المبادرة المجالات الرائدة إلى الأمام من خلال دمج أنواع جديدة من مصادر البيانات وكذلك بجعل مصادر البيانات الأساسية مثل المسوح الأسرية أكثر ابتكارا من خلال دمج التكنولوجيات والأساليب الجديدة. لتحقيق الاستدامة، تعطي المبادرة الأولوية لاستخدام البيانات من خلال تدعيم منظومات البيانات الوطنية ـ مثل أصحاب المصلحة، وأصول البيانات، والهياكل التي تحكمها ـ من خلال تحسين المهارات والاتصالات والسياسات والممارسات.

تجمع هذه المبادرة بين رؤية وموارد وكالات التنمية ـ الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومؤسسة بيل وميليندا جيتس، والوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية في ألمانيا، ووزارة الشؤون الخارجية والتجارة الأسترالية، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في إيطاليا ـ مع القدرات الفنية والتشغيلية للجهات الرئيسة المنفذة متعددة الأطراف ـ الفاو، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والبنك الدولي ـ وخبرات الدول الشريكة. headtopics.com

في نهاية المطاف، يهدف برنامج 50x2030 إلى ضمان الإنصاف في أحدث ثورة في الزراعة، الزراعة المراعية للبيانات. هذا يعني تمكين جميع الدول وجميع المزارعين من الاستفادة من منافع الثورة الرقمية، وتحقيق عالم يمكن فيه استخدام التكنولوجيات الجديدة لتعزيز الأدوات القديمة: السياسات والاستثمارات القائمة على الشواهد.

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