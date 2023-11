تجدر الإشارة إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي حذّر في وقت سابق سكان الولايات المتحدة من التهديدات المتزايدة ضد اليهود والعرب، فضلا عن الجرائم المحتملة وسط تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.ما أسمته"تصاعد مشاعر معاداة السامية

أما في ألمانيا فقد كشف استطلاع للرأي لصالح صحيفة"بيلد" الألمانية أن نسبة أكثر من 61% من الألمان مع وقف استقبال مهاجرين من الدول الإسلامية، وأن ذات النسبة تقريبا عبرت عن خشيتها من التظاهر ضد إسرائيل.قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الثلاثاء إن واشنطن تدرس بدائل محتملة لمستقبل قطاع غزة إذا تم"عزل" حركة حماس، فيما عرضت"بلومبرغ" 3 خيارات في هذا الإطار.

أعلن المتحدث العسكري باسم حركة"أنصار الله"، العميد يحيى سريع، عن إطلاق دفعة من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة على مواقع إسرائيلية.تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف المستميتة لاختراق دفاعاته على مختلف الجبهات، ويكبدها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.اعترفت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في حديث مع المخادعين الروسيين فوفان وليكسوس، بأن القوات الأوكرانية لم تحقق أي نتائج بهجومها المضاد، فيما تدّعي على العلن عكس ذلك.

قال وكيل جهاز المخابرات العامة المصري الأسبق ومسؤول غرفة العمليات خلال حرب أكتوبر اللواء محمد رشاد، إن المخابرات الإسرائيلية تواجه فشلا غير مسبوق في تاريخها.زاخاروفا: تعلق على اعتراف نتنياهو بخطط تهجير سكان غزة

تحت العنوان أعلاه، كتبت ايليزافيتا كالاشنيكوفا، في"موسكوفسكي كومسوموليتس"، عن الكوارث التي تنتظر أوروبا من بيع أسلحة أوكرانيا في السوق السوداء."عرض"حزب الله" اللبناني مساء اليوم الثلاثاء مشاهد من"استهدافه لموقعي الجيش الإسرائيلي في البياضة (القطاع الشرقي) وثكنة برانيت (القطاع الغربي) عند الحدود اللبنانية الجنوبية.

