وست هام يطيح بأرسنال من دور 16 بكأس الرابطة الإنجليزية

قال نادي تشيلسي اللندني اليوم (الاثنين) إنه سيوفر وسائل نقل مجانية لمشجعيه في مباراته خارج ملعبه أمام ولفرهامبتون واندرارز بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.https://aawsat.
وفي الدقيقة 85، سجل آدم هلوتشيك الهدف الثالث لليفركوزن، قبل أن يسجل أمين عدلي الهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 88 والثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني. وسيجري نيمار الجراحة في عاصمة ولاية ميناس جيرايس بناء على طلب اللاعب الذي أراد أن يخضع لعملية جراحية على يد طبيب المنتخب البرازيلي رودريغو لاسمار.
وأصيب اللاعب رقم 10 في منتخب السيليساو بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي والغضروف المفصلي في ركبته اليسرى خلال الخسارة 2-0 أمام أوروغواي، يوم 17 أكتوبر (تشرين الأول)، في الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2026. وأكدت «أو غلوبو» الوقت المتوقع للتعافي بنحو 10 أشهر.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، سيخوض ناغلسمان، الذي حل محل هانزي فليك في سبتمبر (أيلول) الماضي، أول مباراة له في ألمانيا أمام المنتخب التركي في الملعب الأولمبي ببرلين يوم 18 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، وبعد ذلك بثلاثة أيام سيواجه نظيره النمساوي في فيينا في آخر مباريات العام.
ووفقاً لصحيفة «بيلد» الألمانية، فإنه من غير المتوقع أن يكون نوير ضمن قائمة ناغلسمان، حيث يشارك مارك أندير تير شتيغن حارس برشلونة الإسباني كأساسي منذ تعرض نوير للإصابة. ويخوض المنتخب الألماني للسيدات مواجهة حاسمة ضد نظيره الدنماركي الشهر المقبل في دوري الأمم، مؤهلة للمشاركة في منافسات كرة القدم للسيدات في «أولمبياد باريس» صيف العام المقبل.
وقال هروبيش عقب فوز ألمانيا في العاصمة الآيسلندية ريكيافيك: «ينبغي علينا ببساطة أن نكون أفضل. أكثر هدوءاً ووضوحاً. غابت عنا اللمسة الأخيرة في بعض الأحيان، ولعبنا كرات سيئة في أحيان أخرى».
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