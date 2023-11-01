أوميجا-3 وسيلة فعالة للوقاية من مرض خطير | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدولية

ويتميز تطور متلازمة التمثيل الغذائي بأن الدهون في خلايا الكبد تصبح سامة وتسبب الالتهاب.وأظهرت نتائج الاختبارات، التي أجريت على الفئران المخبرية أن أوميجا-3 تخفض خطر الإصابة بالتهاب الكبد الدهني غير الكحولي، حيث بعد تناوله، انخفض لدى الفئران مستوى بيتا سيلولين، الذي يمكن أن يؤدي إلى تليف الكبد (تشكّل ندبة)، وتطور تليف الكبد والسرطان.

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