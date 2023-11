السيسي وسوناك يبحثان تطورات الحرب الإسرائيلية على غزة

كما أوضح أن مصر تبذل جهودا كبيرة سواء على المسار السياسي لتهدئة الموقف وحقن الدماء أو على المستوى الإنساني من خلال تصديها لقيادة عملية تنسيق وإدخال المساعدات الإنسانية لإغاثة أهالي غزة. وقد بلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر الماضي، 8796 قتيلا من بينهم 3648 طفلا و2290 امرأة، و22219 جريحا. التي استهدفت مخيم جباليا أمس وحده"تجاوزت 400 شهيد وجريح" وأن كثيرين من سكان المربع السكني المستهدف ما زالوا تحت الأنقاض.قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الثلاثاء إن واشنطن تدرس بدائل محتملة لمستقبل قطاع غزة إذا تم"عزل" حركة حماس، فيما عرضت"بلومبرغ" 3 خيارات في هذا الإطار.

أعلن المتحدث العسكري باسم حركة"أنصار الله"، العميد يحيى سريع، عن إطلاق دفعة من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة على مواقع إسرائيلية.تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف المستميتة لاختراق دفاعاته على مختلف الجبهات، ويكبدها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.اعترفت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في حديث مع المخادعين الروسيين فوفان وليكسوس، بأن القوات الأوكرانية لم تحقق أي نتائج بهجومها المضاد، فيما تدّعي على العلن عكس ذلك.

قال وكيل جهاز المخابرات العامة المصري الأسبق ومسؤول غرفة العمليات خلال حرب أكتوبر اللواء محمد رشاد، إن المخابرات الإسرائيلية تواجه فشلا غير مسبوق في تاريخها.زاخاروفا: تعلق على اعتراف نتنياهو بخطط تهجير سكان غزة

تحت العنوان أعلاه، كتبت ايليزافيتا كالاشنيكوفا، في"موسكوفسكي كومسوموليتس"، عن الكوارث التي تنتظر أوروبا من بيع أسلحة أوكرانيا في السوق السوداء."عرض"حزب الله" اللبناني مساء اليوم الثلاثاء مشاهد من"استهدافه لموقعي الجيش الإسرائيلي في البياضة (القطاع الشرقي) وثكنة برانيت (القطاع الغربي) عند الحدود اللبنانية الجنوبية.

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: RTARABIC »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

RTARABIC: الدفاع الإسرائيلية تخصص صفحة رسمية لتوثيق قتلى الجيش بالأسماء والصورخصصت وزارة الدفاع الإسرائيلية صفحة على موقعها الإلكتروني، لصور وأسماء الجنود القتلى في الحرب على غزة.

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕

RTARABIC: الدفاع الإسرائيلية تخصص صفحة رسمية لتوثيق قتلى الجيش بالأسماء والصورخصصت وزارة الدفاع الإسرائيلية صفحة على موقعها الإلكتروني، لصور وأسماء الجنود القتلى في الحرب على غزة.

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕

SKYNEWSARABIA: السيسي وسوناك يبحثان هاتفيا التطورات في غزةبحث رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي آخر التطورات في قطاع غزة والشرق الأوسط بشكل عام.

مصدر: skynewsarabia | اقرأ أكثر ⮕

ALARABIYA: من سيحكم غزة.. وثيقة تكشف مخططات أوروبية!على الرغم من استمرار المعارك الضارية والغارات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر، بدأت بعض الدول الأوروبية تبحث في خيارات ما بعد الحرب

مصدر: AlArabiya | اقرأ أكثر ⮕

SKYNEWSARABIA: المتحدثة باسم الخارجية الصينية تغرد بالعربية عن غزةكتبت المتحدثة باسم الخارجية الصينية، هوا تشونينغ، الأربعاء، تغريدة على موقع 'إكس' (تويترسابقا) بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة التي دخلت يومها السادس والعشرين.

مصدر: skynewsarabia | اقرأ أكثر ⮕

RTARABIC: وزيرا الدفاع الأمريكي والسعودي يبحثان منع امتداد الحرب على غزة لتشمل المنطقة كلهاأفادت وزارة الدفاع الأمريكية أن الوزير لويد أوستن أجرى محادثة مع نظيره السعودي خالد بن سلمان آل سعود، واتفقا على العمل معا لمنع تصعيد الصراع في قطاع غزة ليشمل كل أنحاء المنطقة.

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕