وزيرا الدفاع الأمريكي والسعودي يبحثان منع امتداد الحرب على غزة لتشمل المنطقة كلها

وأضاف البيان:"قدم الوزير أوستن أيضا تحديثا بشأن الدعم الأمريكي لإسرائيل في جهودها لاستعادة الأمن بعد الهجوم الإرهابي الفظيع الذي شنته حماس. وشدد على أهمية حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى المدنيين في قطاع غزة".

وقد بلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، 8796 قتيلا من بينهم 3648 طفلا و2290 امرأة، و22219 جريحا. التي استهدفت مخيم جباليا أمس وحده"تجاوزت 400 شهيد وجريح" وأن كثيرين من سكان المربع السكني المستهدف ما زالوا تحت الأنقاض.قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الثلاثاء إن واشنطن تدرس بدائل محتملة لمستقبل قطاع غزة إذا تم"عزل" حركة حماس، فيما عرضت"بلومبرغ" 3 خيارات في هذا الإطار.

أعلن المتحدث العسكري باسم حركة"أنصار الله"، العميد يحيى سريع، عن إطلاق دفعة من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة على مواقع إسرائيلية.تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف المستميتة لاختراق دفاعاته على مختلف الجبهات، ويكبدها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.اعترفت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في حديث مع المخادعين الروسيين فوفان وليكسوس، بأن القوات الأوكرانية لم تحقق أي نتائج بهجومها المضاد، فيما تدّعي على العلن عكس ذلك.

قال وكيل جهاز المخابرات العامة المصري الأسبق ومسؤول غرفة العمليات خلال حرب أكتوبر اللواء محمد رشاد، إن المخابرات الإسرائيلية تواجه فشلا غير مسبوق في تاريخها.زاخاروفا: تعلق على اعتراف نتنياهو بخطط تهجير سكان غزة

تحت العنوان أعلاه، كتبت ايليزافيتا كالاشنيكوفا، في"موسكوفسكي كومسوموليتس"، عن الكوارث التي تنتظر أوروبا من بيع أسلحة أوكرانيا في السوق السوداء."عرض"حزب الله" اللبناني مساء اليوم الثلاثاء مشاهد من"استهدافه لموقعي الجيش الإسرائيلي في البياضة (القطاع الشرقي) وثكنة برانيت (القطاع الغربي) عند الحدود اللبنانية الجنوبية.

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: RTARABIC »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

RTARABIC: الدفاع الإسرائيلية تخصص صفحة رسمية لتوثيق قتلى الجيش بالأسماء والصورخصصت وزارة الدفاع الإسرائيلية صفحة على موقعها الإلكتروني، لصور وأسماء الجنود القتلى في الحرب على غزة.

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕

RTARABIC: الدفاع الإسرائيلية تخصص صفحة رسمية لتوثيق قتلى الجيش بالأسماء والصورخصصت وزارة الدفاع الإسرائيلية صفحة على موقعها الإلكتروني، لصور وأسماء الجنود القتلى في الحرب على غزة.

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕

AAWSAT_NEWS: واشنطن تدرس «بدائل محتملة» لمستقبل غزة بعد عزل «حماس»تدرس الولايات المتحدة مع إسرائيل ودول أخرى في المنطقة مستقبل قطاع غزة بعد الحرب.

مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر ⮕

ALARABIYA: البنتاغون: وزيرا دفاع أميركا والسعودية اتفقا على العمل لمنع التصعيد بالمنطقةأعلنت وزارة الدفاع الإميركية (البنتاغون)، اليوم الأربعاء، أن وزيرا دفاع أميركا والسعودية اتفقا على العمل لمنع التصعيد في المنطقة.كما قالت 'ملتزمون بتعزيز ا

مصدر: AlArabiya | اقرأ أكثر ⮕

AAWSAT_NEWS: إيران وتركيا تحذّران من اتساع نطاق الحرب في غزةحذّرت تركيا وإيران من اتساع نطاق الحرب في المنطقة في ظل مواصلة إسرائيل هجماتها على قطاع غزة، وانتقدتا موقف الغرب بشأن وقف إطلاق النار والسماح بوصول المساعدات.

مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر ⮕

RTARABIC: نواب ديمقراطيون ينتقدون أسلوب تعامل بايدن مع الحرب بين إسرائيل و'حماس'يواجه الرئيس الأمريكي جو بايدن معارضة صريحة من مجموعة في الحزب الديمقراطي بسبب انحيازه تجاه إسرائيل ضد فلسطين، في الحرب المستمرة على غزة.

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕