الرئيس الإسرائيلي خلال خطاب بعد مقتل جنود إسرائيليين في غزة: لن نسمح للعدو بكسر معنوياتنا

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، إن"السعودية أكدت لواشنطن استمرار اهتمامها بالتوصل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات مع إسرائيل بعد انتهاء الحرب في غزة".حذر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن من أن العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية قد ينقلب ضد إسرائيل إن لم تتم السيطرة عليه.أكد سياسيون ومراقبون مصريون أن خطة جديدة تدرسها تل أبيب لإقناع مصر باستقبال سكان غزة وتوطينهم في أراضيها، مقابل شطب كافة ديون مصر، لن تتم وأن تهجير الفلسطينيين لن يحدث.

وثق مقطع فيديو متداول لحظة سقوط صاروخ أمس الثلاثاء وسط طريق سريع أثناء مرور السيارات بالقرب من مستوطنة أسدود جنوبي إسرائيل.قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الثلاثاء، إن القوات الإسرائيلية تحقق إنجازات كبيرة خلال العملية البرية، مضيفا"لكننا ندفع ثمنا باهظا أيضا".يعتقد فريق من العلماء، أنه اُكتشف أخيرا كيف تم بناء تمثال أبو الهول في مصر، منذ أكثر من 4500 عام.

علّقت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على اعتراف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بخطط تهجير سكان غزة، ووصفه لهذه الخطط بأنها"سيناريوهات افتراضية، أو حتى مفاهيمية".بدا اليوتيوبر الأمريكي الشهير"سبيد" المعروف بعشقه للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مصدوما، خلال الإعلان عن تتويج الأرجنتيني ليونيل ميسي بالكرة الذهبية أمس الاثنين.

علق قائد نادي النصر السعودي، المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بشكل ساخر على تتويج غريمه لأرجنتيني ونجم نادي إنتر ميامي ليونيل ميسي بالكرة الذهبية للمرة الثامنة.شكر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف شركة الجعة الدنماركية"كارلسبيرغ" على"تمويلها" إنتاج الأسلحة الروسية بعد إخضاع أصولها لإدارة روسية، ردا على العقوبات الغربية.

