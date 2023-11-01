شباب اليهود الأمريكيين أقل عاطفة لإسرائيل

وفي استطلاع أجراه مركز بيو للأبحاث قال 82 % من البالغين اليهود في الولايات المتحدة إن الاهتمام بإسرائيل هو جزء أساسي أو مهم مما يعنيه كونهم يهود بالنسبة لهم، وقال ما يقرب من ستة من كل عشرة إن لديهم الكثير أو بعض القواسم المشتركة مع اليهود في إسرائيل (60 %)، وإنهم مرتبطون عاطفيًا جدًا أو إلى حد ما بإسرائيل (58 %)، وأنهم يتابعون الأخبار عن إسرائيل عن كثب أو إلى حد ما (57 %).
وقال ثلثا اليهود الأمريكيين الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما فما فوق إنهم يشعرون بارتباط عاطفي بإسرائيل، مقارنة بـ 48 % من أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 29 عاما. و زار العديد من الأمريكيين اليهود إسرائيل أيضًا: قال 45 % إنهم زاروا هناك في وقت ما، بما في ذلك 26 % قالوا إنهم زاروها عدة مرات أو عاشوا هناك. وأولئك الذين زاروا إسرائيل هم أكثر عرضة للارتباط العاطفي بها من أولئك الذين لم يشعروا بها.يمثل الأمريكيون اليهود ما يقدر بنحو 2.4 % من إجمالي السكان البالغين في الولايات المتحدة
الأمريكيون اليهود الجمهوريون يشعرون بالارتباط العاطفي بإسرائيل أكثر من الديمقراطيين بنسبة (72 % مقابل 52 %). ثلثا اليهود الأمريكيين الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما فما فوق يشعرون بارتباط عاطفي بإسرائيل، مقارنة بـ 48 % من أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 29 عاما. وتم إجراء الاستطلاع في الفترة من 19 نوفمبر 2019 إلى 3 يونيو 2020، بين 4718 بالغًا يهوديًا في الولايات المتحدة. ومن بين هؤلاء المشاركين، تم تحديد 3836 شخصًا على أنهم يهود حسب الدين و882 آخرين كانوا يهودًا بلا دين.
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