الرياضات الإلكترونية .. بطولات المستقبل «ثروة» بالمليارات

مرت الثواني كالدهر، بين ثانية وأخرى ينظر إلى الهاتف منتظرا اتصالا محددا، ويتأمل الباب آملا أن تدلف منه مساعدته لتخبره بما يريد، لم يصدق نفسه حين أكدوا له نجاح إطلاق أول قمر اصطناعي أمريكي الذي سيعرف حينها باسم"إكسبلورر"، شعر أيزنهاور رئيس الولايات المتحدة وقتها أنه نجح في السباق المحموم ضد الاتحاد السوفياتي الذي سبق أن أطلق قمرين اصطناعيين في 1957، وها هي واشنطن تلحق به بعد عام واحد فقط.

لم يكن الازدهار سريعا، فبعد عشرة أعوام، وبالتحديد في 27 يونيو 1972 حين أسس نولان بوشنيل وتيد دابني شركتهما التي حملت اسم"أتاري" لم يتوقع أحد أن تكون الشركة الوليدة هي صاحبة الطفرة في هذا القطاع بإنتاجها لعبة"أتاري 2600" التي حققت انتشارا مذهلا أدى إلى تصنيف الشركة كأكثر مؤسسة نموا في سبعينيات القرن الماضي، وبدلا من استغلال الشركات المنافسة لهذا النجاح وطرح ألعاب مواكبة للتطور، حدث العكس، امتلأت السوق بألعاب رديئة ومتشابهة، ما أدى إلى انهيار السوق في 1983 في حدث عرف حينها...

بعد عامين من هذا الانهيار، أي في 1985 تولت اليابان مهمة الإنقاذ بجهاز"نينتندو إنترتينمنت" الذي يعد بداية الجيل الثالث من أجهزة ألعاب الفيديو، الذي حمل إمكانات حديثة مكنته من الانتشار لدرجة أوصلت مبيعاته إلى 60 مليون جهاز حول العالم في عامين فقط، ومن خلاله عرفنا ألعابا مثل"سوبر ماريو"التي بيعت 40 مليون نسخة منها. headtopics.com

خلال العقد الأول من الألفية الثانية، وتحديدا بعد 2011 لم نعد نتحدث عن ألعاب فيديو فقط، بل صناعة دخلت فيها أكبر الشركات متعددة الجنسيات، بداية من مايكروسوفت وأبل ووصولا إلى تنسنت وجوجل، ولأن مصائب قوم عند قوم فوائد، كان فيروس كورونا الذي أجبر الناس على الجلوس في منازلهم، عاملا جديدا لازدهار قطاع الألعاب الرياضية، إذ ارتفع إنفاق المستهلكين عليه خلال 2020 بنسبة 32 في المائة مقارنة بالعام الذي سبقه، وحققت ألعاب مثل"حدائق السحاب" و"تاونسكيبر" أرباحا فلكية.

عربيا لم تكن هناك دولة تستشرف المستقبل مثل السعودية التي تحتضن 23 مليون لاعب للرياضات الإلكترونية، ومبكرا أدركت المملكة قيمة هذه السوق فعملت على أن تضع موطئ قدم لها بين نادي الكبار، وبدا هذا واضحا بإطلاق الدوري السعودي الإلكتروني في 2022 وهي بطولة لم تقتصر فقط على كرة القدم، بل ضمت جميع الألعاب الأخرى، ووصلت جوائزها إلى خمسة ملايين ريال فاز بها 40 متنافسا، أما موسم"الجيمرز" الذي تم إطلاقه في العام نفسه أيضا شارك فيه 113 فريقا فقد وصلت قيمة جوائزه إلى 15 مليون دولار. headtopics.com

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