أليسون لي تهيمن على صدارة بطولات أرامكو للغولف

وعادلت بها الرقم القياسي لأفضل نتيجة في جولة افتتاحية في تاريخ بطولات الجولة الأوروبية للسيدات، وجاءت 8 ضربات منها بشكل متتالٍ لتنجح أيضاً في معادلة الرقم القياسي لأكثر عدد متتالٍ من الضربات تحت المعدل.

وفي جانب منافسات الفرق، تشارك فريق الإسبانية كارلوتا سيجاندا، وإلى جانبها كل من الإيطالية أليساندرا فانالي، والتشيكية سارا كوسكوفا، ولجين خليل إحدى مواهب غولف السعودية، وفريق الإنجليزية برونتي لو، وإلى جانبها كل من مواطنتها ميغان ماكلارين، والويلزية كلوي ويليامز، والسعودي محمد المصباحي، صدارة منافسات الفرق بتسجيل كل فريق 21 ضربة تحت المعدل.وقالت كارلوتا سيجاندا: «لعبنا بشكل رائع كفريق، ونجحنا في تسجيل ضربات بيردي كثيرة، وكان من الممتع مشاهدة الضربات المميزة التي سجلتها زميلاتي.

وتعد سلسلة بطولات أرامكو للفرق المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة أول بطولة احترافية للغولف تقام في العاصمة الرياض، ويستضيفها ملعب نادي الرياض للغولف بمجموع جوائز يبلغ مليون دولار. كشفت منصة «فوتبول بينش مارك» للبيانات والتحليلات عن أعلى أندية العالم نمواً في القيمة السوقية، منذ موعد انطلاقة الموسم الحالي في شهر يوليو (تموز) الماضي، في حين جاء في قائمة أول 10 أندية في العالم «3 أندية سعودية». headtopics.com

ويحتل نادي الهلال السعودي المركز الثالث عالمياً بنمو بقيمة 106.6 مليون يورو لتصبح قيمته السوقية الحالية 202 مليون يورو. واحتل نادي ويست هام الإنجليزي المركز السابع بنمو بقيمة 87.7 مليون يورو، ثم جاء في المركز الثامن نادي بيرنلي الإنجليزي بنمو يقدر بقيمة 74.7 مليون يورو.

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وأضاف: «أول 11 مباراة لي مع الفريق هذا الموسم حققت فيها 9 انتصارات وتعادلين، وبالمصادفة هي نفس الإحصائية في فترتي الأولى مع الهلال». وأكد خيسوس تفضيله عدم إحداث تغييرات كثيرة في صفوف الفريق خصوصاً إذا كان يسير الفريق بالطريق الصحيح، مشيراً إلى أن لديه قائمة من اللاعبين يثق بهم. headtopics.com

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