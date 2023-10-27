الأهلي الأعلى نمواً في القيمة السوقية «عالمياً»

وتصدر النادي الأهلي السعودي قائمة أعلى أندية العالم نمواً بقيمة 181.7 مليون يورو لتضاف إلى قيمته السوقية التي أصبحت تقدر بقيمة 210.4 مليون يورو.
ويوجد نادي أستون فيلا الإنجليزي في المركز الرابع بنمو بقيمة 103.7 مليون يورو ثم نادي بورنموث بنمو يقدر بقيمة 98.6 مليون يورو. وحل نادي غلاطة سراي التركي في المركز التاسع، ليصبح أول نادٍ من خارج الدوري السعودي والدوري الإنجليزي ضمن القائمة، بعد سوق صيفية تاريخية للنادي التركي، حقق خلالها نمواً بقيمة 69 مليون يورو على القيمة السوقية للنادي المقدرة بـ232.8 مليون يورو.
وحلّت الأسترالية منجي لي في المركز الثاني، بتسجيلها 9 ضربات تحت المعدل، في حين تقاسمت 8 لاعبات المركز الثالث بتسجيلهن 7 ضربات تحت المعدل، وهن التشيكية جانا ميليتشوفا، والإيطالية فيرجينيا إلينا كارتا، والدنماركية نيكول بروتش إيستراب، والإسبانية كارلوتا سيجاندا، والأسكوتلندية كايلي هنري، والسويدية بيرنيلا ليندبيرغ، والإنجليزية تشارلي هول، والويلزية كلوي ويليامز. headtopics.com
وعن مشاركة لجين خليل في فريقها والأداء الذي قدمته خلال اليوم الأول، أضافت سيجاندا: «لعبت لجين بطريقة رائعة، فهذا هو الملعب الذي تلعب فيه بشكل مستمر، بإمكانك أن تشعر بمدى حبها للعبة ورغبتها في أن تحترفها. لقد نجحت في تسجيل ضربات قصيرة مهمة، وقامت بعمل مميز».
وستُحسم منافسات الفرق، السبت، مع تتويج الفريق الفائز بنهايتها بكأس البطولة ومبلغ 500 ألف دولار، بينما تتنافس اللاعبات اللاتي حققن أفضل نتائج فردية واللاعبات المتأهلات للمرحلة النهائية في ثالث أيام البطولة لتحديد اللاعبة الفائزة بكأس المنافسات الفردية، وأكبر حصة من مجموع الجوائز البالغة 500 ألف دولار. headtopics.com
وقع المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، مع نجم المنتخب البرتغالي ونادي النصر السعودي كريستيانو رونالدو مالك شركة «URSU» للمياه، عقد رعاية الشركة للفعاليات الرسمية العالمية لموسم الرياض 2023.