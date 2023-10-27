أليسون لي تُحطِّم رقمَين قياسيَّين وتتصدَّر منافسات الأفراد.. وفريقا سيجاندا وبرونتي يتشاركان صدارة منافسات الفِرق

تمكنت الأمريكية 'أليسون لي' من تسجيل 11 ضربة تحت المعدل؛ منحتها صدارة منافسات الأفراد في أول أيام سلسلة بطولات أرامكو للفرق المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة، وعادلت بها الرقم القياسي لأفضل نتيجة في جولة افتتاحية في تاريخ بطولات الجولة الأوروبية للسيدات، وجاءت 8 ضربات منها بشكل متتالٍ؛ لتنجح أيضًا في معادلة الرقم القياسي لأكثر عدد متتالٍ من الضربات تحت المعدل..

وفي جانب منافسات الفِرق تَشَارك فريق الإسبانية كارلوتا سيجاندا وإلى جانبها كل من (الإيطالية أليساندرا فانالي، والتشيكية سارا كوسكوفا، ولجين خليل إحدى مواهب جولف السعودية)، وفريق الإنجليزية برونتي لو وإلى جانبها كل من (مواطنتها ميغان ماكلارين، والويلزية كلوي ويليامز، والسعودي محمد المصباحي)، صدارة منافسات الفرق بتسجيل كل فريق 21 ضربة تحت المعدل..وقالت كارلوتا سيجاندا: 'لعبنا بشكل رائع كفريق، ونجحنا في تسجيل ضربات بيردي عديدة، وكان من الممتع مشاهدة الضربات المميزة التي سجلتها زميلاتي.

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