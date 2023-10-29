330 مليار ريال فرص استثمارية في القطاع الصحي السعودي حتى 2030

ودعا المستثمرين بشكل عام إلى الاستثمار في القطاع الصحي السعودي، الذي سيصل إجماليه إلى 330 مليار ريال حتى عام 2030. وأوضح أن مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي سيكون لها دور أكبر في المرحلة المقبلة، حيث من المتوقع أن تصل إلى 145 مليارا في عام 2030، بعد أن كان حجم مساهماته 72 مليارا في عام 2020.
وذكر أن الملتقى يهدف إلى الوصول لمجتمع حيوي يحقق صحة أفضل، إضافة إلى تعزيز الاستثمار في القطاع الصحي. ومواكبة الابتكارات والتقنيات الطبية التي تسهم في تعزيز الصحة العامة، مشيرا إلى هامش الملتقى في عديد من الإطلاقات والاتفاقيات والفرص الاستثمارية الواعدة.
بعدها بدأت جلسات الملتقى الحوارية بمشاركة وزير الصحة، والمهندس خالد الفالح وزير الاستثمار، وبندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية بعنوان"الاستثمار في الصحة في المملكة.. النجاحات والتطلعات". وأفاد وزير الاستثمار بأن الدولة تنفق 15 في المائة من ميزانيتها استثمارات في القطاع الصحي، منوها بنجاحات القطاع الصحي في المملكة، وأهمية الاستثمار في هذا القطاع، فمعدل مشاركة القطاع الخاص محليا 11 في المائة، والمستهدف في الرؤية 65 في المائة، وهناك فرص استثمارية ضخمة، كما أن قطاع التأمين الصحي والقطاعات الصحية كافة لديها فرص نمو استثمارية أكثر من ثلاثة أضعاف خلال الأعوام العشرة المقبلة. headtopics.com
وأضاف أن"هناك عديدا من فرص الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية، مثل الاستثمار في التقنيات والابتكار من خلال تطوير التقنيات الناشئة لتحسين جودة وكفاءة خدمات الرعاية الصحية، إلى جانب بناء وتشغيل المستشفيات والعيادات، والتقنيات الجديدة، وتصنيع الأدوية والأجهزة الطبية محليا، والتعليم الطبي والتدريب لتطوير القوى العاملة من خلال الاستثمار في تعزيز المعرفة من خلال برامج التعليم والتدريب الطبي، إلى جانب خدمات التأمين الصحي والخدمات اللوجستية".
من جهة أخرى، أكد بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية أن الوزارة تستهدف توطين 80 إلى 90 في المائة من احتياجات المملكة من الإنسولين، مشيرا إلى حرص الوزارة على جذب الاستثمارات النوعية في قطاع الأدوية والرعاية الصحية والتصدير إلى الأسواق الخارجية. headtopics.com