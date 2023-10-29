ويتوقع المحللون والمتداولون الذين يقومون بتحليل خطابات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأخيرة بأغلبية ساحقة أن يبقي البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة ثابتة للاجتماع الثاني على التوالي، حيث يتطلع إلى إعادة التضخم إلى هدفه طويل المدى وهو 2 في المائة.

يؤدي رفع أسعار الفائدة إلى إبطاء التضخم من خلال رفع تكلفة الاقتراض من البنك، ما يضعف النشاط الاقتصادي ويضعف سوق العمل. يرجح متداولو العقود الآجلة بنسبة 99.9 في المائة أن يصوت بنك الاحتياطي الفيدرالي على إبقاء أسعار الفائدة ثابتة في نوفمبر، وفقا لبيانات مجموعة CME.

وفي الواقع، أدى الإنفاق الاستهلاكي المرن إلى نمو سنوي أعلى من المتوقع بنسبة 4.9 في المائة في الربع الثالث، بناء على النمو الإيجابي في النصف الأول من العام.وذكر الرئيس جو بايدن في بيان الخميس، بعد وقت قصير من نشر أحدث أرقام الناتج المحلي الإجمالي"أقول دائما إنه من الخطأ الرهان ضد الشعب الأمريكي". headtopics.com

هناك عامل آخر يؤثر على بنك الاحتياطي الفيدرالي وهو الارتفاع الأخير في العائدات على السندات الحكومية طويلة الأجل، حيث يدرس ما إذا كان سيبقي سعر الفائدة الرئيس على الإقراض قصير الأجل ثابتا. وقالت:"لقد أضاف بالفعل انفجارا في القطب الشمالي، حيث أدى إلى شتاء الرهن العقاري، ما أدى إلى تجميد المالكين الحاليين في أماكنهم ومنع المشترين لأول مرة من سوق الإسكان".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال جيروم باول رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي: إن موقف السياسة الحالي"مقيد"، ما يشير إلى أن السياسة النقدية تعمل على ممارسة"ضغط هبوطي على النشاط الاقتصادي والتضخم". ورغم أن الاقتصاد الأمريكي ما زال يتمتع بالمرونة والصمود، فقد حذر مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي من أن الصراع الحالي بين إسرائيل وحماس في غزة قد يؤثر على الاقتصاد الأمريكي. headtopics.com

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