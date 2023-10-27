الأمم المتحدة: مطلعون على مجريات المفاوضات بشأن الأسرى لدى حماس

وقال دوجاريك خلال إحاطة أدلى بها: نحن مطلعون بشكل كامل على ما يحدث، وكما تعلمون نحن حريصون جدا على رؤية الأسرى وقد أطلق سراحهم".

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن تقدما تم إحرازه في المفاوضات بشأن الأسرى في قطاع غزة، ونتوقع إطلاق سراحهم قريبا.وفي 20 أكتوبر أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عن إطلاق سراح مواطنين أمريكيين اثنتين بوساطة قطرية. وفي 23 أكتوبر، أطلقت الحركة سراح أسيرتين أخريين.الجيش الإسرائيلي يعلن توسيع عملياته البرية في قطاع غزة هذه الليلة

استفز إعلامي إسرائيلي المصريين بتوجيه رسالة لهم باللغة العربية ردا على الإعلامية المصرية بسمة وهبة، التي وجهت رسالة لإسرائيل باللغة العبرية.وسائل إعلام: طائرات حربية مصرية تحلق فوق نويبع وطاباأفاد مراسل RT في قطاع غزة، بأن الطائرات الإسرائيلية تشن الآن هجوما ضخما وعنيفا على عموم مناطق قطاع غزة، متسببة بانقطاع شبكة الاتصالات عن القطاع.آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /27.10.2023/ headtopics.com

نشرت وسائل إعلام إسرائيلية مقطع فيديو قالت إنه من منطقة بيت حانون شمال قطاع غزة، يظهر إطلاق صاروخ واحد موجه مضاد للدروع على الأقل.مشاهد من آثار الدمار في تل أبيب ولحظة سقوط صواريخ أطلقت من غزة (فيديو) أوضح بطل العالم السابق في الملاكمة للوزن الثقيل مايك تايسون السبب وراء رفضه النزال أمام مقاتل الفنون القتالية المختلطة الروسي فيودور إميليانينكو.واصل ليفربول انتصاراته في مسابقة الدوري الأوروبي، حيث تخطى ضيفه تولوز 5-1 الخميس ضمن منافسات المجموعة الخامسة، وترك النجم المصري محمد صلاح بصمته الخاصة في اللقاء.أفاد مصدر هندي وآخر قطري، أن محكمة في قطر قضت يوم أمس الخميس بإعدام ثمانية مسؤولين سابقين في البحرية الهندية بتهمة التجسس لصالح إسرائيل.

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المملكة تدين استهداف المدنيين في غزة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدةأدان مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة عبد العزيز الواصل، استهداف المدنيين وتهجيرهم القسري في غزة، مشددا على أن ما يحدث له عواقب وخيمة على أمن المنطقة والعالم. اقرأ أكثر ⮕