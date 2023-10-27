مسؤول أميركي: قطر منفتحة لإعادة النظر بوجود «حماس» على أراضيها

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وفي السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، اخترق مقاتلو «حماس» السياج الحدودي الشائك، ونفّذوا هجمات على مقرّات عسكرية وبلدات في جنوب الدولة العبرية قرب قطاع غزة، واقتادوا معهم 203 رهائن، وفق الجيش الإسرائيلي. ورداً على الهجوم، تشنّ إسرائيل قصفاً جوياً ومدفعياً متواصلاً على غزة، وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة (الجمعة)، أن عدد قتلى الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة ارتفع إلى 7326.
أعلن والي أدييمو نائب وزيرة الخزانة الأميركية اليوم (الجمعة)، أن العملات المشفرة لا تشكل معظم تمويل الجماعات الإرهابية وغيرها ممن يرغبون في نقل الأموال بشكل غير مشروع. https://aawsat. headtopics.com
وقال مسؤولون أميركيون كبار، إن الضربات الجوية الأميركية في سوريا، أصابت مستودع أسلحة ومخزن ذخيرة يستخدمهما الحرس الثوري الإيراني وجماعات مسلحة تدعمها، مشيرين إلى أنه لم يتضح ما إذا كان هذا أدى إلى مقتل إيرانيين أم لا.
ولم يكشف سوى القليل من التفاصيل حول الشحنات، بما في ذلك مصدر المواد والأطراف الثالثة التي عملت فلوريدا معها. ولم يتضح أيضاً كيف ستستخدم الذخيرة في نهاية المطاف. ويحاول ديسانتيس، الذي يسعى للفوز بترشيح الحزب الجمهوري له لخوض السباق الرئاسي عام 2024، تصوير نفسه على أنه أقوى حليف لإسرائيل في الانتخابات التمهيدية. headtopics.com
شهدت ولاية مين الأميركية استنفاراً أمنياً واسعاً، أمس (الخميس)، عقب عملية إطلاق نار وُصفت بالأسوأ في الولايات المتحدة هذا العام، ذهب ضحيتها 18 شخصاً على الأقل وأصيب 13 آخرون. من جهته، أعرب الرئيس جو بايدن عن أسفه لهذا العمل «المأسوي»، وأمر بتنكيس الأعلام على المباني الفيدرالية «كعلامة على احترام الضحايا». وبعدما تمّ إبلاغه بالأحداث في المساء، انسحب من مأدبة عشاء رسمية أقيمت على شرف رئيس الوزراء الأسترالي؛ للاتصال بالمسؤولين المحليين وتقديم كلّ الدعم اللازم لهم، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن البيت الأبيض.