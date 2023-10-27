المملكة تدين استهداف المدنيين في غزة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

وأوضح مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة، في كلمة المملكة بالجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الأوضاع في غزة، اليوم الجمعة، أن المملكة نؤكد الأولوية للعمل نحو السلام والالتزام بالمواثيق الدولية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وأوضح مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة، في كلمة المملكة بالجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الأوضاع في غزة، اليوم الجمعة، أن المملكة نؤكد الأولوية للعمل نحو السلام والالتزام بالمواثيق الدولية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

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الجمعية العامة للأمم المتحدة تستأنف دورتها الطارئة حول التصعيد في غزةاستأنفت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم، الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة بعنوان 'الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة'. اقرأ أكثر ⮕

تبادل اتهامات بين دبلوماسيين عرب وإسرائيليين بالأمم المتحدةتبادل دبلوماسيون عرب وإسرائيليون الاتّهامات، الخميس، من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد فشل مجلس الأمن الدولي في اتخاذ أي قرار بشأن الحرب بين إسرائيل وحماس. اقرأ أكثر ⮕

المملكة و9 دول عربية تدين التهجير القسري واستهداف المدنيين في غزةأصدرت المملكة وعدد من الدول العربية، اليوم الخميس، بيانا مشتركا في أعقاب ' قمة القاهرة للسلام'. اقرأ أكثر ⮕

الجمعية العامة للأمم المتحدة تعقد جلسة طارئة اليوم عن الوضع بغزةوتجري دعوة الدورة الاستثنائية الطارئة عندما يفشل مجلس الأمن باتخاذ قرار بعد استخدام دولة دائمة للفيتو. اقرأ أكثر ⮕

الصفدي يوضح هدف مشروع القرار العربي المقدم للأمم المتحدةقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الخميس، إن مشروع القرار العربي المقدم للجمعية العامة للأمم المتحدة للتصويت عليه 'يدعو لوقف الحرب على غزة'. اقرأ أكثر ⮕

بيان عربي لقمة القاهرة: إدانة استهداف المدنيين ورفض تهجير الفلسطينيين | صحيفة المواطن الالكترونية للأخباربيان عربي لقمة القاهرة: إدانة استهداف المدنيين ورفض تهجير الفلسطينيين أصدرت المملكة العربية السعودية وعدد من الدول العربية بيانا مشتركا في أعقاب ' قمة اقرأ أكثر ⮕