'المدني' ينشر آلياته في 72 موقعاً.. أمطار على جدة واستنفار للأجهزة المعنية

تشهد الأحياء الجنوبية الشرقية من محافظة جدة الآن هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة، وسط استنفار من الأجهزة المعنية. .

وقد بدأت آليات الدفاع المدني في نشر آلياتها عبر 72 موقعاً في جميع أنحاء المحافظة؛ تحسباً لوقوع حوادث تستدعي التدخل.

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