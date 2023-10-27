بطولة إنكلترا: فيفا يثبّت عقوبة الإيقاف على تونالي

التحقيقات اكدّت تورط لاعب وسط نيوكاسل الانكليزي الايطالي ساندرو تونالي بمرهنات غير مشروعة في المباريات التي شارك فيها مع ناديه السابق ميلانوأعلن الاتحاد الايطالي للعبة الخميس عن إيقاف اللاعب البالغ 23 عامًا إثر انتهاء التحقيقات.

وكان قد صرّح مدرب نيوكاسل إيدي هاو الجمعة أن تونالي قد يلعب السبت ضد مضيفه ولفرهامبتون ضمن المرحلة العاشرة من الدوري الإنكليزي، كون النادي لم يتم إخطاره بالعقوبة رسميًا. الا انّ فيفا أكدّ على طلب الاتحاد الايطالي بتثبيت عقوبة إيقاف اللاعب ليكون لها مفعول فوري في مختلف المسابقات حول العالم.

وقال وكيل أعمال تونالي، الذي انضم الى نيوكاسل قادما من ميلان الايطالي في تموز/يوليو الماضي مقابل 67 مليون دولار أميركي، انّ اللاعب يعاني من ادمان على المراهنات. وشرح هاو عن موقفه من القضية"لم نتوقع ما حدث للتو. إنه أمر محبط ومخيب للآمال أن نضطر إلى البقاء بدون لاعب جيد لفترة طويلة". headtopics.com

وأوقف تونالي (15 مباراة دولية) بسبب مراهنات رياضية غير مشروعة، مع الظروف المشددة المتمثلة في المراهنة على مباريات فريقي بريشيا (2017-2020) وميلان (2020-2023) عندما كان يدافع عن ألوانهما. وستكون العقوبة مصحوبة بالتزامات علاجية لوضع حد لإدمانه على المراهنات.

وبات تونالي (23 عاماً) وهو أغلى لاعب ايطالي في التاريخ بعد انتقاله الى صفوف نيوكاسل، ثاني لاعب تتم معاقبته في قضية المراهنات بعد لاعب وسط يوفنتوس نيكولو فاجولي الذي اوقف 7 اشهر. وستحرم العقوبة تونالي (25 مباراة دولية) من المشاركة في صفوف منتخب بلاده في كأس أوروبا 2024 في حال التأهل اليها، وسيعود الى الملاعب مطلع موسم 2024-2025. headtopics.com

واستبعد تونالي ونيكولو زانيولو، المعار إلى أستون فيلا الانكليزي من نادي غلطة سراي التركي، من تجمع منتخب بلادهما استعدادا للنافذة الدولية منتصف الشهر الحالي وغابا عن مباراتي ايطاليا ضد مالطا وانكلترا وذلك بعد أن أبلغا بأنهما يخضعان للتحقيق من قبل المدعين الإيطاليين.

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