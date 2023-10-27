مصادر تؤكد تقدم المفاوضات بشأن 'رهائن حماس'

قالت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية، الجمعة، إن المفاوضات بشأن إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس "تمضي بشكل جيد".وتابعت: "يتم العمل على حل أزمة الرهائن خلال الساعات والأيام المقبلة، وليس الأيام والأسابيع المقبلة كما كانت التوقعات من قبل".المسؤولين الإسرائيليين أبلغوا الوسطاء بأنهم مستعدون للوذكر المسؤول: "الأمور تقترب من لحظة النضج، وسنعرف قريبا إلى أن ستتجه".

وكانت حماس احتجزت أكثر من 200 رهينة أثناء هجومها المباغت على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي، وأطلقت سراح 4 منهم مؤخرا.وتابعت: "يتم العمل على حل أزمة الرهائن خلال الساعات والأيام المقبلة، وليس الأيام والأسابيع المقبلة كما كانت التوقعات من قبل".المسؤولين الإسرائيليين أبلغوا الوسطاء بأنهم مستعدون للوذكر المسؤول: "الأمور تقترب من لحظة النضج، وسنعرف قريبا إلى أن ستتجه".

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