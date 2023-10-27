إسرائيل: حماس تستخدم أكبر مستشفى في غزة قاعدة لهجماتها

لديها عدة مجمعات تحت الأرض، تحت مستشفى الشفاء، أكبر مستشفى في قطاع غزة، التي يستخدمها قادة الحركة لتوجيه الهجمات ضدوأكد أن المعلومات المتعلقة باستخدام حماس للمستشفى تستند إلى مجموعة واسعة من المعلومات التي جمعتها شعبة المخابرات العسكرية وجهاز الأمن العام الشاباك، مضيفا: "المعلومات قد تم تقديمها بالفعل إلى الحلفاء".

لديها عدة مجمعات تحت الأرض، تحت مستشفى الشفاء، أكبر مستشفى في قطاع غزة، التي يستخدمها قادة الحركة لتوجيه الهجمات ضدوأكد أن المعلومات المتعلقة باستخدام حماس للمستشفى تستند إلى مجموعة واسعة من المعلومات التي جمعتها شعبة المخابرات العسكرية وجهاز الأمن العام الشاباك، مضيفا: "المعلومات قد تم تقديمها بالفعل إلى الحلفاء".

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'القنابل الإسفنجية'.. سلاح إسرائيل في مواجهة أنفاق غزةذكرت صحيفة 'تلغراف' البريطانية أن إسرائيل ستستخدم 'قنابل إسفنجية' جديدة لمواجهة شبكة أنفاق حماس تحت غزة. اقرأ أكثر ⮕

لماذا تهاجم إسرائيل جنوب غزة بعدما طلبت من السكان التوجه إلى هناك؟طلبت إسرائيل من المدنيين في شمال قطاع غزة بمَن فيهم سكان مدينة غزة الانتقال إلى جنوب القطاع، قائلة إن الوضع سيكون أكثر أماناً هناك مع الهجوم على حركة «حماس». اقرأ أكثر ⮕

حاخام مشهور في إسرائيل يوجه اتهاما خطيرا لمصر.. وخبير يرد عبر RTاتهم الحاخام الإسرائيلي يحُاد حداد مصر بمساعدة حركة 'حماس' في غزة على مهاجمة إسرائيل، وأن 'القاهرة تصدّر 'الدواعش' إلى إسرائيل'. اقرأ أكثر ⮕

تقرير: 500 مقاتل فلسطيني تلقوا تدريبات بإيران قبل هجوم حماسذكر تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال الأميركية أن المئات من مقاتلي الفصائل الفلسطينية في غزة تلقوا تدريبا قتاليا متخصصا في إيران في الأسابيع التي سبقت هجوم حماس في 7 أكتوبر على إسرائيل. اقرأ أكثر ⮕

الصدام الدبلوماسي الأميركي - الروسي يشل مجلس الأمن و10 دول تقترح بديلاًمع فشل مجلس الأمن في التوصل لموقف من الحرب في غزة، بدأ دبلوماسيون من الدول الـ10 غير الدائمة في إعداد مشروع قرار وسطي لإقرار «هدنة إنسانية» بين إسرائيل و«حماس». اقرأ أكثر ⮕

إيران: ما تفعله إسرائيل في غزة 'إبادة جماعية'اتهمت إيران إسرائيل بتنفيذ 'إبادة جماعية' بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، بينما يواصل فيه الجيش الإسرائيلي حملة قصف مكثفة على القطاع بدأت في أعقاب هجوم حماس في 7 أكتوبر الجاري. اقرأ أكثر ⮕