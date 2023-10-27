نيجيريا تفرجُ عن 2000 من «بوكو حرام» خضعوا لإعادة تأهيل

مقاتلون سابقون في «بوكو حرام» يخضعون لبرنامج محاربة التطرف والدمج في مخيم يشرف عليه الجيش النيجيري 2021 (أ.ف.ب)

وأمام هذه الانتصارات العسكرية، فتحت نيجيريا الباب أمام توبة المنخرطين في صفوف التنظيم الإرهابي الذي تأسس عام 2009، وبايع «داعش» عام 2015، حين كان في أوج قوته وينفذ هجمات دامية في شمال شرقي نيجيريا، ويسيطر على مناطق واسعة من البلاد، ووصل نفوذه إلى الدول المجاورة، وكان من أشهر عمليات التنظيم الإرهابي آنذاك اختطاف أكثر من 200 فتاة، جعلته يتصدر عناوين الأخبار في العالم.

وأضاف العقيد: «البرنامج استمر 6 أشهر، وخضع المستفيدون منه للتكوين على مهارات مهنية، من بينها النجارة والحياكة وصناعة الأحذية والخياطة والكهرباء»، وأوضح أن جميع المقاتلين السابقين خلال تأهيلهم «مارسوا الزراعة بوصفها نشاطاً إجبارياً». headtopics.com

ندوم كان يتحدثُ للصحافة المحلية، حين ضرب المثال بمدينة (ميدوغوري) التي كانت لقرابة 10 سنوات هدفاً مستمراً لهجمات «بوكو حرام»، وقال: «الآن أصبح خطر (بوكو حرام) من الماضي، ولن نقبل استخدامها حجة لتهميشنا».

تلقت هيئة النقابة العامة للصحافيين التونسيين من زوجة الصحافي السجين خليفة القاسمي إشعاراً بأن زوجها دخل إضراباً عن الطعام يوم الأربعاء.https://aawsat. headtopics.com

وأضاف المصدر الذي فضَّل حجب هويته أن «أجهزة الاستخبارات تمكنت من الوصول إلى إحداثيات قاعدة خلفية، تقع على بعد 7 كيلومترات من المدينة، داخل إحدى الغابات، يتمركز فيها الإرهابيون، ومنها ينطلقون لشن هجماتهم».

تنشط في هذه المنطقة من بوركينا فاسو مجموعات إرهابية تتبع لجماعة «نصرة الإسلام والمسلمين»، وهي إحدى الجماعات الأكثر نفوذاً وقوة في منطقة الساحل الأفريقي، وتبايع تنظيم «القاعدة»، وتتمركز بشكل أساسي على الحدود بين مالي وبوركينا فاسو، ولكنها تخطط للتوسع نحو دول غرب أفريقيا. headtopics.com

اقرأ أكثر:

aawsat_News »

'وول ستريت جورنال': مئات المقاتلين من 'حماس' خضعوا لتدريبات في إيرانأفادت صحيفة 'وول ستريت جورنال'، نقلا عن مصادر لم تذكر هويتها أن نحو 500 مقاتل من حركة 'حماس' خضعوا لتدريبات عسكرية خاصة في منشآت إيرانية في سبتمبر. اقرأ أكثر ⮕

«ما بعد الغيث» وازدهار الفن السعودي في «بينالي الدرعية»بعد دورة ناجحة في عام 2021 جلت «بينالي الدرعية» بوصفه أهم حدث للفن المعاصر بالمنطقة تستعد «مؤسسة بينالي الدرعية» لإعادة الكرة بالإعلان عن تفاصيل الدورة الثانية. اقرأ أكثر ⮕

الاتفاق يُعلن عن عودة لعبة كرة اليد من جديدأعلن نادي الاتفاق عن عودة لعبة كرة اليد من جديد في النادي، بعد فترة من إيقافها. اقرأ أكثر ⮕

'نوال الكويتية' و'فوزية المغربية' بالعلاأعلنت لحظات العُلا عن مشاركة الفنانتين نوال الكويتية وفوزية في النسخة الجديدة من سلسلة الحفلات الموسيقية المرتقبة، والتي شهدت الإعلان عن مشاركة العديد من الفنان اقرأ أكثر ⮕

ما مصير القاعدة العسكرية الروسية في أرمينيا؟كتب سيرغي فالتشينكو، عن خروج أرمينيا من منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وانتقالها إلى الخندق الأمريكي. اقرأ أكثر ⮕

ثنائي الهلال بالتشكيل الأفضل بالجولة الثالثة بالآسيويةأعلنت حساب دوري أبطال آسيا اليوم الجمعة عن التشكيل الأفضل للجولة الثالثة من المسابقة القارية. اقرأ أكثر ⮕